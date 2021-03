Suporteri craioveni, condamnaţi definitiv pentru ultraj asupra jandarmilor

Magistraţii de la Curtea de Apel Craiova au dat o sentinţă definitivă în dosarul în care patru suporteri craioveni au fost acuzaţi de ultraj. Instanţa a menţinut pedepsele cu suspendare stabilite de Judecătoria Craiova. Cei patru suporteri au fost implicaţi în violenţele de pe data de 2 noiembrie 2018.

În acea zi, pe Stadionul Extensiv s-a disputat meciul dintre CSU II Craiova şi FCU Craiova. Mai mulţi jandarmi au fost răniţi după o ciocnire cu suporterii echipei oaspete.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 noiembrie 2018, inculpaţii au lovit cu pietre jandarmii prezenţi la meciul dintre CSU II Craiova şi FCU Craiova. Meciul a avut loc pe Stadionul Extensiv.

La acea vreme, jandarmii craioveni au explicat că nouă jandarmi au fost răniţi uşor.

„A existat o altercaţie între suporterii oaspeţi şi jandarmi pe fondul nemulţumirilor suporterilor privind numărul de bilete pus de dispoziţie de către organizatori. Suporterii au început să se manifeste violent din dorinţa de a intra în stadion pe principiul „toţi sau niciunul“ şi au forţat intrările. S-a încercat dialogarea cu suporterii, dar fără nici un rezultat, aceştia aruncând cu pietre în jandarmi. În urma altercaţiei, nouă jandarmi au fost răniţi uşor”, au explicat atunci reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Suporteri ai FCU Craiova, acuzaţi de ultraj

Cercetările au fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Aceştia din urmă au acuzat patru suporteri de comiterea infracţiunii de ultraj. Unul dintre ei a fost acuzat şi că a încălcat interdicţia de a intra pe stadion.

Judecătorii au reţinut că incidentele au început la poarta nr. 1 a Stadionului Extensiv.

„Inculpatul C.D.I., suporter al echipei de fotbal U Craiova 1948 SA , în jurul orei 13.30, împreună cu alți suporteri, s-a deplasat la poarta nr. 5 de acces pe stadion, fără însă a poseda un bilet, astfel cum reiese din declarația dată nemijlocit în fața instanței(…). Grupul de aproximativ 400-500 de suporteri din care făcea parte și inculpatul C.D.I. a fost direcționat de către jandarmii ce asigurau măsurile de ordine către poarta de acces nr. 1 a stadionului, în vederea achiziționării de bilete pentru meciul de fotbal(…). Au constatat că se închiseseră casele de bilete și li s-a comunicat din partea reprezentanților clubului gazdă faptul că nu pot achiziționa bilete, întrucât nu sunt abonați ai clubului și partida a început deja”, se arată în hotărârea instanţei.

Mai departe, suporterii echipei oaspete au încercat să intre cu forţa pe stadion, însă au întâmpinat rezistenţa jandarmilor.

„Acțiunile de pătrundere ale suporterilor au fost respinse de către jandarmii depășiți numeric, fiind folosit echipamentul din dotare, respectiv gaze lacrimogene, tonfe şi scuturi”, a mai reţinut instanţa.

Jandarmi loviţi cu pietre

În hotărârea instanţei se mai arată că unul dintre jandarmi a fost lovit în călcâi cu o piatră.

„La un moment dat, aflându-se în apropierea jandarmilor, inculpatul C.D.I., care era îmbrăcat cu pantaloni de trening albastru închis, adidași negri și un pulover negru, tip bluzon, a luat de jos o piatră pe care a aruncat-o spre dipozitivul de jandarmi, obiectul lovind persoana vătămată D.L. în zona călcâiului drept”, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Craiova.

Un alt inculpat a fost acuzat că a lovit un jandarm după evacuarea galeriei FCU Craiova de pe stadion. Incidentele au continuat în apropierea Hipodromului din parcul Nicolae Romanescu.

„Din vizionarea înregistrărilor efectuate la fața locului existente pe suportul CD nr. 1, se observă cum suporterii recalcitranți aruncă pietre către dispozitivul de jandarmi care este în defensivă, încercând să contracareze acțiunile violente și totodată, să disperseze grupul beligerant.

Din rândul suporterilor care nu conteneau acțiunile violente a făcut parte și inculpatul P.I.C., aspecte ce reies din vizionarea înregistrărilor video”, a reţinut instanţa.

Suporteri craioveni, condamnaţi definitiv

Cei patru inculpaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani, au fost trimişi în judecată în ianuarie 2019. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat la începutul lunii iulie 2020.

Trei dintre inculpaţi au fost condamnaţi la câte un an şi două luni de închisoare pentru ultraj. Al patrulea a fost condamnat la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare. Acesta a fost acuzat şi că a încălcat interdicţia de a intra pe stadion.

În plus, instanţa le-a interzis dreptul de intra pe orice stadion din România pe o durată de 2 ani. Toţi cei patru inculpaţi au fost obligaţi să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Hotărârea Judecătoriei Craiova a fost atacată cu apel de inculpaţi şi părţile vătămate din dosar. Ieri, instanţa a respins acţiunile formulate de părţile din dosar. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.