O fata s-a #dezbrăcat până la #legerie în fața poliției de #Frontieră în semn de #protest față de acțiunile antiumane ale colaboratorilor din poliția de Frontieră. Mai multe însoțitoare de bord ale unei companii de transport se pling că sunt #intimidate și hartuite regulat, în incinta #Aeroportului_Internațional Chișinău de către colaboratorii #Poliției de Frontieră. Sunt dezbrăcate până la lengeria intimă și chiar au fost cazuri când au fost "rugate" să se dezbrace de tot. Așa metode utilizează instituțiile statului pentru a pune presiune pe unii agenți economici "incomozi", care nu vor să plătească taxe neformale "de protecție" "ca în anii '90".Cerem: să verifice cauzele penale care au pornit și cu ce sa-u soldat, care este finalul și scopul acestor dosare și de ce au fost pornite. Transportatorii, mai ales pe timp de pandemie, abia se pot menține și pasagerii își caută bani pentru a supraviețui însă instituțiile statului fac bani pe asta , se folosesc de moment. In loc sa ajute ei îi îngroapă pe agenții economici dacă nu plătesc dijmă. Cerem: să vadă dosarele care au fost pornite doar pe rapoarte scrise de inspectorii Osievschi Denis și Galit Igor fără careva investigații sau probe. Prin prezenta venim să solicităm investigarea faptelor promovate de către angajații Poliției de Frontieră și Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, în raportul cu compania Transeric Tur SRL și partenerii acesteia, angajați în transportul internațional de călători și bagaje.În sensul celor invocate venim să reclamăm că reieșind din circumstanțele suspendării transportului rutier, condiționată de pandemia de COVID- 19, compania și-a extins activitatea pe segmentul expediției aeriene, realizând investiții considerabile în organizarea rutelor charter. Ținem să precizăm că imediat după organizarea rutelor charter, angajații Poliției de Frontieră responsabili de supravegherea Aeroportului Internațional Chișinău promovează acțiuni de intimidare a călătorilor beneficiari de serviciile Transeric Tur SRL, cât și a angajaților companiei.În particular, la fiecare cursă organizată pasagerii sunt constant dezinformați de către colaboratorii Poliției de Frontieră, fiindu-le comunicat faptul că compania care îi deservește nu este una de încredere, nu-și onorează obligațiile contractuale de a duce persoanele până la destinație, iar factorii de decizie ai companiei și partenerii lor ar fi escroci. Ținem să evidențiem că respectivele acțiuni au loc în linia a 2-a de control, unde nu au acces decât colaboratorii Poliției de Frontieră. Or, în acest sens compania a recepționat multiple plângeri din partea pasagerilor supuși intimidărilor. Mai mult, ilegalitățile culminează cu faptul că pasagerii sunt forțați să comunice date cu caracter personal (telefon, domiciliu etc.) sub rezerva că vor fi citați în ordine penală.În mod similar, angajații companiei sunt constant supuși așa-numitelor controale din parte poliției de frontieră, controale care în fapt sunt autentice percheziții corporale neautorizate, în modul prevăzut de lege. Or, ținem să precizăm că nici o prevedere a Legii cu privire la Poliţia de Frontieră, nr. 283 din 2011, nu investește colaboratorii poliției de frontieră cu dreptul de a efectua controale corporale, în alte condiții decât cele prevăzute de Codul de Procedură Penală. Astfel, art. 130 alin. (2) CPP RM prevede fără echivoc că percheziţia corporală fără întocmirea ordonanţei despre aceasta şi fără autorizaţia judecătorului de instrucţie se poate efectua:1) la reţinerea bănuitului, învinuitului, inculpatului;2) la aplicarea faţă de bănuit, învinuit, inculpat a măsurii preventive de arestare;3) în cazul în care există suficiente temeiuri de a presupune că persoana prezentă în încăperea unde se efectuează percheziţia sau ridicarea poate purta asupra sa documente sau alte obiecte, care pot avea importanţă probatorie în cauza penală. Nici unul din temeiurile sus-menționate nu a fost comunicat sau explicat angajaților Transeric Tur SRL de la care au fost ridicate bunuri și acte, inclusiv actele necesare efectuării transportului: polițe de asigurare, bilete, teste Covid etc. Mai mult angajații sunt amenințați cu dosare penale și ani de pușcărie: de la 6 la 12 ani.Acțiunile sus-menționate sunt promovate de către Osievschi Dorin, sancționat anterior prin Ordinul nr.1179/ps din data de 25.10.2019, emis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Manea Ianic, ofițer de instigații din cadrul Centrului de Combatere a Traficului de Persoane și procurorul PCCOCS, Tatiana Rutcovschi. E de precizat că la moment Manea Ianic, figurează în statut de inculpat în cauza penală de fals în declarații, iar ședințele de judecată sunt constant amânate, pe motive formale. Or, e lesne de înțeles că scopul tergiversării dosarului sus-menționat rezidă doar în expirarea termenului de prescripție pentru atragere la răspundere penală. Astfel, e absolut inexplicabil cum lui Osievschi Dorin și Manea Ianic, fiind anchetați disciplinar și penal, anchete direct legate de activitatea lor în calitate de ofițeri de investigații, le-a fost încredințată efectuarea investigațiilor în raport cu SRL Transeric Tur. Or, așa-numitele investigații au doar ca scop eliminarea companiei de pe piața transporturilor și lichidarea acesteia. Ținem să accentuăm că ilegalitățile promovate de Manea Ianic și Osievschi Dorin sunt coordonate sub girul lui Pavel Voicu, ministrul de interne. În mod constant la indicația directă a acestuia compania este supusă controalelor nejustificate și neautorizate, clienții companiei sunt intimidați, iar la sediul companiei au fost identificate mijloace de interceptare ilegal instalate.