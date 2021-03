Fostul primar din Malu Mare, condamnat cu suspendare

Magistraţii de la Judecătoria Craiova au hotărât, săptămâna trecută, să-l condamne la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare pe Alexandru Dicu, primar al comunei Malu Mare în perioada 2004-2016. Trei inculpaţi din acest dosar au primit pedepse cuprinse între un an şi două luni şi un an şi opt luni de închisoare, tot cu suspendare. Alţi trei inculpaţi au fost achitaţi de judecătorii craioveni. Anchetatorii au susţinut că, în perioada 2009-2012, Primăria Malu Mare a plătit bunuri sau lucrări la preţuri supraevaluate. Hotărârea Judecătoriei Craiova nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.

Cei şapte inculpaţi din acest dosar au fost deferiţi justiţiei în octombrie 2017. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Printre infracţiunile reţinute s-au numărat abuzul în serviciu, complicitatea la abuz în serviciu sau falsul în înscrisuri.

Pe scurt, anchetatorii au susţinut că edilul din Malu Mare a achiziţionat bunuri la preţuri supraevaluate.

„Inculpatul Dicu Alexandru, în calitate de primar al comunei Malu Mare şi ordonator principal de credite în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Malu Mare, în perioada 2009 – 2012, fără a respecta procedura din domeniul achiziţiilor publice, a încheiat contracte de achiziţii directe de produse, servicii şi lucrări cu mai multe societăţi şi a acceptat la plată facturi, reprezentând achiziţii de bunuri şi materiale, lucrări de pietruire şi reabilitare drumuri, lucrări amenajare şi dotare părculeţ comunal, bunurile fiind achiziţionate la preţuri supraevaluate. De asemenea, lucrările au fost supraevaluate şi supradimensionate sau nu au fost executate în realitate, producând un prejudiciu de 822.352 lei”, au susţinut anchetatorii.

Probleme cu părculețul din fața primăriei din Malu Mare

Procurorii craioveni au mai explicat că Administraţia Fondului pentru Mediu(AFM) a fost prejudiciată cu ocazia amenajării unui parc comunal.

„La data de 19.12.2011 şi 24.09.2012, pentru obţinerea tranşelor de finanţare aferente contractului pentru finanţare nerambursabilă nr. 222/N/24.05.2011, încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu – Direcţia Implementare Proiecte, în vederea realizării obiectivului de investiţie „Înfiinţare parc comunal – comuna Malu Mare, judeţul Dolj”, inculpatul Dicu Alexandru a înaintat Administraţiei Fondului pentru Mediu documente justificative, care atestau în fals efectuarea anumitor lucrări, care nu au fost executate în realitate sau au fost executate parţial, parte din cantităţile de materialele utilizate fiind supradimensionate, documente pe care le-a atestat şi aprobat în calitate de reprezentant UATC Malu Mare”, au mai explicat procurorii.

Fostul primar din Malu Mare, condamnat pentru abuz în serviciu

Alături de fostul edil din Malu Mare, procurorii craioveni au dispus trimiterea în judecată a administratorilor a patru societăţi comerciale, a unui diriginte de şantier şi a contabilei Primăriei Malu Mare.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat săptămâna trecută, pe 25 februarie.

Doi administratori şi contabila primăriei au fost achitaţi de instanţă.

Fostul edil a primit o pedeapsă de un an şi zece luni de închisoare cu suspendare. A fost condamnat pentru abuz în serviciu şi fals intelectual în formă continuată. Ceilalţi trei inculpaţi au primit pedepse cuprinse între un an şi două luni şi un an şi opt luni de închisoare, tot cu suspendare.

Hotărârea Judecătoriei Craiova nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.

Acţiunea civilă

Instanţa de judecată a admis în parte acţiunea civilă formulată de Primăria Malu Mare. Doi dintre inculpaţi să achite suma de 34.669 lei, „reprezentând suma achitată în plus fată de valoarea reală a achiziţiei de 346 plăcuţe indicatoare străzi şi 2.776 plăcuţe indicatoare numere casă”, se arată în hotărârea instanţei.

A fost admisă şi acţiunea civilă formulată de AFM. Trei inculpaţi au fost obligaţi să achite AFM 141.476 lei. Este vorba de contravaloarea cantităţii de gazon decontată în plus pentru lucrările de însămânţare şi lucrări de construcţii la parcul comunal.

Pentru recuperarea acestor sume, instanţa a dispus menţinerea sechestrului pus pe bunurile inculpaţilor condamnaţi.

În august 2017, reprezentanţii IPJ Dolj au explicat că, în cursul urmăririi penale au fost recuperaţi 500.000 de lei.