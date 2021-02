Vâlcea: O învățătoare, acuzată că a pierdut banii elevilor la păcănele

Emilia Sandu, învățătoare la Școala nr 13 din Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea, este acuzată de părinți că a pierdut banii elevilor la păcănele.

Învățătoarea nu se rezumă doar la a fura păpuși din magazinul Noriel, ci fură din orice magazin și cere împrumut sume de bani extrem de mari – de la 300 de euro și până la 1000 de euro, chiar de la părinții elevilor unde „predă”, invocând motive familiale, în mare parte. Niciun părinte nu și-a mai primit înapoi banii, potrivit www.timpuldevalcea.net.

„Eu i-am dat în repetate rânduri bani pentru că plângea și îmi spunea că are mari probleme. Ba că fratele ei a fost amendat în Germania, ba diverse probleme. Nu mi-a dat banii înapoi. Am urmărit-o într-o zi. Am văzut-o cum intra la jocurile de noroc”, spune mama unei eleve.

Femeia este învățătoare la clasa pregătitoare C și este acuzată și că a furat păpuși Barbie din magazinele Noriel. Soțul preot încearcă să obțină divorțul.

Inspectoratul Județean Școlar Vâlcea a anunțat că astăzi o echipă va fi prezentă la unitatea școlară pentru mai multe verificări.

Cadrul didactic s-a ales cu dosar penal pentru fapta sa.

Conform unor informații din cadrul anchetei, învățătoarea a fost de patru ori în comisia de disciplină, colegii săi cunoscând inclusiv faptul că avea datorii la cămătari și poprire pe salariu după ce a fost executată silit de judecători.

Până la acest moment învățătoarea acuzată de furt din magazine nu a oferit nicio declarație. Femeia refuză să comenteze faptele care i se aduc.