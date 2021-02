Accident cu o victimă în Craiova

Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați că azi noapte s-a produs un accident rutier pe strada Înfrățirii, din municipiu.

Ajunși la fata locului, polițiștii au identificat un tânăr de 25 de ani, din Craiova, care ar fi condus un autoturism pe strada Înfrățirii. La intersecția cu Împăratul Traian acesta a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Craiova.

În urma accidentului, o tânără de 20 de ani, din Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fiind conștientă.

Având in vedere cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpa și continuă cercetările în vederea clarificării împrejurărilor in care s-a produs accidentul.