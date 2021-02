Trupul neînsuflețit al unei românce de 19 ani a fost găsit într-o mlaștină din Albal, Spania, de către un vânător. Investigațiile efectuate de Grupul de omucidere al Gărzii Civile confirmă faptul că este vorba de o crimă. Victima era îmbrăcată și tatuajele sale i-au facilitat identificarea rapidă, potrivit Las Provincias.



Sfârșit tragic pentru tânăra de 19 ani dispărută în timp ce practica prostituția în Albal. Un vânător a localizat ieri dimineață trupul neînsuflețit al Florinei Gogoș, românca care era căutată încă de la începutul lunii ianuarie sub suspiciunea unei dispariții criminale.

Victima a fost găsită pe unul dintre șanțurile care există între Silla și Albufera, plutind și în stare de putrefacție.

Traseul Florinei G. s-a pierdut pe 8 ianuarie, la Albal, în circumstanțe foarte îngrijorătoare. Potrivit anchetelor efectuate de Garda Civilă din Valencia, tânăra a murit în aceeași zi în care a dispărut, după ce s-a urcat într-o mașină a unui client pe un drum de lângă Silla și destul de aproape de locul în care a fost găsită.

Vânătorul care a făcut descoperirea macabră a alertat poliția locală. Ofițerii, după verificarea faptelor, au alertat Garda Civilă.

Ancheta este în derulare

Agenții Grupului de omucidere și Serviciul penal din Valencia au efectuat o inspecție amănunțită în canal și în împrejurimi. Ulterior, cadavrul a fost transferat la Institutul de Medicină Legală din Valencia pentru autopsie. Cadavrul se afla într-o stare de descompunere. Două tatuaje au făcut posibilă identificarea rapidă: o coroană pe mâna dreaptă și o frază în română pe piept. De asemenea, purta aceleași haine descrise în raportul despre persoanele dispărute.

O colegă de cameră a victimei a raportat dispariția către Garda Civilă Victima fusese de acord să o întâlnească pe la zece noaptea pentru a se întoarce împreună la casa ei din Pobla Llarga, dar Florina nu s-a prezentat. "Ea nu a venit și am plecat. Multe nopți luăm un taxi, iar în alte nopți niște clienți ne duc acasă. Am crezut că va veni mai târziu sau că-mi va telefona, dar nu a venit și am început să-mi fac griji", a spus ea. "Florina a memorat plăcuțele de înmatriculare în cazul în care au apărut probleme după aceea. O fac și eu înainte de a mă urca în mașină", ​​a adăugat el. Anchetatorii grupului de omucidere au localizat o cameră cu înregistrări care arată cum tânăra intră într-o mașină albă, dar imaginile nu sunt clare și nu disting placa de înmatriculare.