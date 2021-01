Cum a reușit o româncă să-și păcălească amantul spaniol cu aproape 1 milion de euro

O tânără din România, care lucrează ca hostess în Spania, este judecată pentru înșelăciune în formă continuată. Aceasta a „stors” de la un client al agenției la care era angajată aproape 1 milion de euro, până l-a adus pe acesta în pragul falimentului.

Potrivit anchetatorilor spanioli, citați de Alerta, femeia s-a implicat într-o relație amoroasă cu un client al clubului de hostess la care a lucrat timp de doi ani. Aceasta a profitat de acest lucru și i-a cerut bărbatului de mai multe ori sume mari de bani.

Procesul în care este judecată românca va începe în Cantabria. Procurorii solicită o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru frauda de aproape 1 milion de euro.

Potrivit procurorilor, femeia a profitat de relația personală pe care a stabilit-o cu spaniolul bogat și a început să-i ceară sume de bani. A invocat diferite pretexte. Acestea s-au dovedit a fi false. Românca i-a spus acestuia că urmează să fie operată. Ba pentru că are probleme de sănătate, ba pentru că a suferit un accident de circulație. La un moment dat, chiar i-a spus amantului că are o tumoare pe creier și are nevoie de intervenții chirurgicale și de tratamente de chimioterapie și radioterapie.

Într-un final, bărbatul și-a dat seama că este mai sărac cu un milion de euro și că a fost păcălit.

Când i-a cerut explicații, femeia i-a spus că, de fapt, „a fost înșelată de avocatul ei în România, de directorul băncii și că, din cauza corupției din țara ei, trebuia să trimită mai mulți bani pentru a-și debloca conturile”.

În decurs de 2 ani, femeia i-a cerut bărbatului de mai multe ori diferite sume cuprinse între 2.000 și 49.500 de euro. În total, a primit 922.000 de euro, bani care au fost virați în diverse conturi bancare din România sau Spania.

Pentru plata acestor sume, bărbatul a apelat la economiile sale. De asemenea, a apelat la un cont comun pe care îl avea împreună cu fratele lui, a împrumutat bani de la bănci sau persoane private și chiar a vândut proprietăți.

„Inculpata, care nu a primit niciunul dintre tratamentele sau operațiile menționate, odată ce a avut convingerea că nu va mai obține alte beneficii materiale, s-a despărțit de inculpat și a dispărut de la reședința obișnuită”, spun procurorii.

Pe lângă cei 7 ani de închisoare, procurorii cer ca femeia să-i înapoieze bărbatului toți banii primiți.