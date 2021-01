Polițist local, târât cu mașina de un șofer care circula pe sens interzis

„După stabilirea identităţii, conducătorul auto recalcitrant a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea regulilor de circulaţie şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. În plus, sub coordonarea unităţii de Parchet competentă teritorial, lucrătorii Poliţiei Naţionale efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj”, potrivit Poliției Locale a Municipiului București.