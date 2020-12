Un pensionar a vrut să îşi dea foc în faţa Ministerului Muncii

Protest extrem în faţa sediului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Un bărbat de 68 de ani a încercat să-şi dea foc, fiind revolvat de modul în care i-ar fi fost recalculată pensia.

„Jandarmii şi poliţiştii au imobilizat, în faţa sediului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, un bărbat ce intenţiona să îşi provoace leziuni. Hainele pe care le purta emanau un puternic miros de benzină şi asupra sa au fost găsite o brichetă şi un recipient cu lichid inflamabil”, a precizat Jandarmeria Capitalei.

„Un domn pensionar, după mai multe runde de dialog cu reprezentanții Ministerului, nemulțumit de răspunsurile primite, a vrut să se incendieze în fața Ministerului Muncii. L-am invitat, de îndată ce a sosit la Minister, să vorbim, a refuzat dialogul și a vrut să își dea foc, jandarmii oprindu-l să facă acest gest și conducându-l, conform procedurii, la Secția de Poliție.

Rolul meu ca Ministru este să identific corect și să rezolv problemele de sistem dar nu voi putea fi niciodată politicianul ascuns în birou când cineva are nevoie de ajutor. Am mers eu la Secția de Poliție – chiar dacă invitația mea la dialog a fost refuzată – și am avut o discuție civilizată cu domnul pensionar ca și prima dată când m-a apelat telefonic și când m-am ocupat să fie contactat de reprezentanții Ministerului pentru a i se verifica situația respectiv pentru a i se comunica punctul de vedere pe marginea dosarului. Punct de vedere fundamentat pe argumente legale dar care îl nemulțumește”, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe Facebook.