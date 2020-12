Șofer acuzat de tentativă de omor, în arest

Instanțele din Craiova au prelungit mandatul de arestare preventivă emis pe numele unui craiovean de 40 de ani, acuzat de tentativă de omor şi conducere sub influenţa alcoolului. Bărbatul a fost arestat pe 13 iulie, iar de atunci nu a mai ieșit din arest. Anchetatorii susțin că, pe 12 iulie, inculpatul s-a urcat băut la volan. În timp ce era urmărit de poliţişti, a provocat un accident în urma căruia trei persoane au fost rănite.

Poliţiştii doljeni au precizat că, în dimineaţa zilei de 12 iulie, bărbatul de 40 de ani a fost observat circulând pe contrasens. A fost urmărit pe mai multe străzi, până în centrul Craiovei.

„Un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-a sesizat cu privire la faptul că, în zona intersecției dintre Bulevardul Oltenia și Strada George Enescu, conducătorul unui autoturism circula pe contrasens. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă cel în cauză a mărit viteza de deplasare, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia. Conducătorul autoturismului a fost urmărit până la intersecția semaforizată dintre Calea București și Carol I, unde acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric, lovind un autoturism care circula regulamentar. În urma accidentului au rezultat trei victime, toate din autoturismul care circula regulamentar”, au explicat oamenii legii.

Acuzat de tentativă de omor calificat

Ulterior, poliţiştii au stabilit că cel care a refuzat să tragă pe dreapta este un craiovean de 40 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alecoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Anchetatorii au mai precizat că cercetările au fost preluate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

„Cercetările au fost preluate de o echipă formată din poliţişti rutieri şi de investigaţii criminale, care desfăşoară cercetările sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, au mai explicat oamenii legii.

Șofer acuzat de tentativă de omor, în arest preventiv

Bărbatul a fost arestat preventiv pe data de 13 iulie. Mandatul de arestare a fost emis de judecătorii de la Tribunalul Dolj. Mandatul de arestare a fost prelungit în mai multe rânduri de instanțe. Același lucru s-a întâmplat și pe 23 noiembrie. Tribunalul Dolj a dispus menținerea arestului preventiv față de craioveanul de 40 de ani.

Hotărârea instanţei a fost contestată de inculpat la Curtea de Apel Craiova. Pe 1 decembrie, instanţa a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpat.

Tribunalul Dolj a dispus începerea procesului

Între timp, pe 30 iulie, inculpatul a fost trimis în judecată de procurorii doljeni. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj și a intrat în procedură de cameră preliminară.

Pe 30 octombrie, instanța a dispus începerea procesului.

”Respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpatul Sărdaru Laviniu. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 237 /P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Sărdaru Laviniu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor calificat, respectiv conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe(…). Dispune începerea judecăţii cauzei”, a dispus instanța.

Hotărârea Tribunalului Dolj nu este definitivă și deja a fost contestată de inculpat la Curtea de Apel Craiova.