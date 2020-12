Mai multe incendii violente de vegetaţie au izbucnit în sudul statului California, autoritățile locale au decis evacuarea câtorva mii de oameni, potrivit cbsnews.com. Ca măsură de precauţie, autorităţile au întrerupt alimentarea cu energie electrică în sapte comitate din California. Din cauza umidităţii scăzute şi a vântului care nu mai conteneşte, alerta de incendiu este valabilă până mâine, cel puţin.

Flăcările au izbucnit într-o zonă muntoasă și s-au extins rapid. Mai bine de cinci sute de pompieri se luptă cu focul si primesc sprijin din aer. Acolo intervin si avioane şi elicoptere specializate în lupta cu incendiile, dar salvatorii tot nu au sorţi de izbândă. Eforturile lor sunt zădărnicite de vântul care suflă cu peste o sută de kilometri pe oră.

Numeroşi localnici aflaţi în mijlocul infernului au primit ordin de evacuare.

Cpt. Thanh Nguyen, Departamentul de Pompieri Garden Grove: „Când le cerem oamenilor să evacueze zona sau să îşi ia măsuri de precauţie, e evident că ne-am gândit bine înainte şi nu o facem doar aşa, de drag. Vrem să ne asigurăm că toată lumea e în siguranţă”.

Localnic: „Este al şaselea incendiu din acest an. Am avut şase incendii într-un an aici, în Canionul Williams, dar acesta este cel mai grav”.

Primele date arată că dezastrul ar fi pornit de la un incendiu care a cuprins o locuință.

Cod roşu este şi la 80 de kilometri de Los Angeles. Arde aceeaşi zonă care a fost inghițită de flăcări în luna octombrie.

Lucrurile nu stau mai bine nici în comitatul San Diego.