Imagini tulburătoare cu pacienți suspecți de COVID dezbracați și consultați afară, la 5 grade

„Acum câteva zile am fost în vizită la acest spital și am vorbit câteva minute cu doctorul Zoican, șeful UPU, atunci domnul doctor mi-a spus că se vor amplasa în curtea spitalului niște containere. Au trecut 8 luni de la începutul pandemiei, de ce nu s-a pregătit managerul pesedist al spitalului de valul doi al pandemiei, de ce nu s-a implicat conducerea roșie a Consiliului Județean Buzău? Acum câteva zile am explicat într-un interviu faptul că în tot județul Buzău există doar un singur aparat RT-PCR care testează în medie 172 de pacienți pe zi pentru COVID-19, extrem de puțin? Am solicitat Consiliului Județean Buzău să mai cumpere un aparat RT-PCR, situația devine dramatică și la Buzău”, adaugă el.