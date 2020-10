Un nou-născut declarat mort a supravieţuit şase ore în frigiderul de morgă

„Când am ajuns la el, am văzut că se mişca şi plângea. L-am chemat pe tată, care a văzut şi el că plângea. Am fugit să-l căutăm pe medicul care semnase certificatul de deces. Nu-mi vine să cred că nu a murit acolo, în frig, nu am mai văzut niciodată aşa ceva! Frigiderul în care fusese pus este folosit de obicei pentru a conserva membrele amputate“, a declarat angajatul unei firme de pompe funebre care venise să ia corpul pentru înmormântare.