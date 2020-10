Educatoare condamnată pentru lovirea unui copil cu dizabilități

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova condamnat la un an de închisoare o educatoare de la Centrul de Plasament „Noricel”, la data faptei. Femeia a fost găsită vinovată pentru comiterea infracţiunii de purtare abuzivă. În urma anchetei s-a stabilit că, în mai 2016, femeia a lovit un copil de 10 ani, cu dizabilități.

Instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei. Iniţial, în ianuarie, Judecătoria Craiova a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Cercetările în acest dosar de purtare abuzivă au fost făcute de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Anchetatorii au reţinut că femeia, care era angajată ca instructor de educație la Centrul de Plasament „Noricel” din Craiova, a bătut un copil de 10 ani. Incidentul a avut loc pe 13 mai 2016.

„Inculpata, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de instructor de educație în cadrul Centrului de Plasament „Noricel” Craiova – salonul 4, a lovit-o cu palmele la nivelul capului și corpului pe persoana vătămată minoră B.A., de 10 ani, aflată sub măsura protecției speciale în cadrul centrului, din cauza faptului că acesta nu voia să doarmă, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat un număr de 4-5 zile de îngrijiri medicale”, au susţinut anchetatorii.

La acea vreme, copilul era încadrat în grad de handicap mediu.

Gazeta de Sud a prezentat acest incident în ediţia din data de 17 mai 2016 (Un nou caz şocant la „Noricel“: Un copil cu handicap a fost lovit de instructorul de educaţie).

A susţinut că victima s-a autoagresat

În faţa instanţei, inculpata a explicat că băiatul de 10 ani s-a lovit singur.

„Întreaga pledoarie a inculpatei s-a grevat pe diagnosticul persoanei instituționalizate și cu dizabilități, transferând incapacitatea acesteia de a gestiona situația în sarcina copilului care suferă de ADHD și s-a autoagresat, excluzând orice culpă a sa în derularea evenimentelor și negând vreo agresiune”, se arată în hotărârea Judecătoriei Craiova.

Au existat însă martori care au contrazis cele susţinute de inculpată.

„Cu o cazia examinării, minorul a prezentat urme la nivelul toracelui, urme de compresiune, aspect ce confirmă cele declarate de martorul B.C., care a arătat că: În momentul în care am ajuns în salonul 4 am observat că pe sol se afla minorul B.A., iar lângă el se afla colega mea, care îl lovea cu palmele peste cap și corp. B.A. țipa și încerca să se apere. Am strigat la D.M. și am întrebat-o ce s-a întâmplat, iar aceasta mi-a zis: „Du-te dracu! Lasă-mă în pace!” – rezultând un comportament agresiv și verbal continuat și față de colegii din cadrul centrului”, au mai susţinut judecătorii.

Educatoare condamnată pentru lovirea unui copil ADHD

Femeia a fost trimisă în judecată în februarie 2018. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat în ianuarie, anul acesta.

Inculpata a primit o pedepasă de doi ani de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă.

De asemenea, instanţa i-a interzis să comunice cu persoana vătămată sau să se apropie de persoana vătămată. În plus, instanţa i-a impus inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială, dar şi să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Sentinţa a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova. Marţi, pe 20 octombrie, instanţa a admis apelul inculpatei şi i-a redus pedeapsa.

„Stabileşte în sarcina inculpatei D.M. pedeapsa de un an închisoare. Amână aplicarea pedepsei de un an închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de doi ani”, a dispus instanţa.

Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.