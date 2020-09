Primarul din Sângeorz-Băi a filmat cum își umilește fiica

Primarul localității Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău, a filmat cum își umilește fiica minoră. Edilul a pus-o pe fată să stea dezbrăcată în genunchi și să repete că nu mai este „obraznică”, potrivit stiridebistrița.ro.

Imaginile care au ajuns deja în presă dezvăluie un moment de „educație”, așa cum susține Ogâgău. Fiica acestuia se află așezată în genunchi, cu fața către un dulap, și repetă printre suspine și lacrimi ceea ce tatăl ei îi spune.

„Eu îți spun cum îi, tu îți extragi de aici ce vrei și cum vrei, că m-am săturat… Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut și nu știu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție dinasta”, ne-a declarat Traian Ogâgău.

Ogâgău susține că ceea ce a apărut în spațiul public este o chestiune de familie și că nimeni nu are dreptul să se bage în familia lui.

Traian Ogâgău este divorțat, însă nici acest proces nu a decurs „liniștit”, instanța emițând inclusiv un ordin de restricție împotriva lui, la cererea fostei soții.