Alertă cu bombă: Un avion a aterizat de urgenţă la Londra

Un zbor Ryanair care zbura de la Cracovia la Dublin a fost forţat să aterizeze pe Aeroportul Stansted de lângă Londra după ce în toaletă a fost găsit un bilet care pretindea că există explozibili la bord, scrie BBC News.

Zborul Ryanair nu a mai ajuns la Dublin şi a fost deviat către Aeroportul Stansted unde poliţiştii din Essex a efectuat verificări. Două avioane Typhoon RAF au escortat avionul din momentul în care pilotul a efectuat un apel de urgenţă.

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport… #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l