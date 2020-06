Un tânăr, de 24 de ani, din Târgu Jiu, cu o alcoolemie de 1,17 mg la litru alcool pur în aerul expirat și cu permisul auto suspendat a provocat miercuri un accident rutier în județul Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, un tânăr în timp ce conducea un autoturism, din direcția Târgu Jiu către Motru, nu a păstrat o distanță de siguranță în mers, față de microbuzul din față, condus de un bărbat, de 51 de ani, din comuna Bălănești, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. S-a procedat la testarea celor doi conducători auto implicați în eveniment, iar în cazul tânărului de 24 de ani, rezultând o concentraţie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat că acesta are exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, suspendată. S-a întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența alcoolului și care are dreptul de a conduce suspendat.