Nicușor Dan face plângere penală împotriva primarului Sectorului 5

Candidatul dreptei la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat că luni va depune o plângere penală la Parchet împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea. Plângerea îl vizează şi pe şefului companiei de salubrizare din același sector, dar și pe şefului Poliţiei locale. Asta după ce, săptămâna trecută, Nicușor Dan a fost bruiat de mașinile de gunoi, într-o conferință de presă.



„O să fie mâine la Parchet o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, a şefului companiei de salubritate de la sectorul 5 şi a şefului Poliţiei locale de la sectorul 5”, a afirmat Nicuşor Dan, citat de Hotnews.

Referindu-se la alegerile locale, Nicuşor Dan s-a declarat optimist că bucureştenii „vor şti cum să scape” de „administraţia Firea-PSD”.

„Din păcate pentru bucureşteni, sunt patru ani pierduţi din viaţa lor, patru ani în care traficul este şi mai rău, patru ani în care poluarea a devenit şi mai rea (…). Nici o îmbunătăţire a problemelor structurale pe care Bucureştiul le are, dimpotrivă RADET-ul în faliment şi STB-ul nu este departe. (…) Am venit acum patru ani, ne-am dus în Consiliul General, în primul rând am dorit să colaborăm, voiam să colaborăm. Din păcate, ne-am trezit cu o putere Firea-PSD care nu numai că nu voia să colaboreze cu noi.

Deciziile în Consiliu erau stabilite dinainte şi niciun argument nu conta şi consilierii duceau o muncă până în instanţă pentru a obţine hârtii din Primărie pe care primarul dispusese să nu li se dea. Am găsit o administraţie locală care nu s-a înţeles nici cu propriul Guvern, nici cu propriul Parlament şi a căutat pretexte în toate aceste interacţiuni pentru a justifica incompetenţa şi nerealizările. (…) Avem practic un primar care patru ani de zile nu a locuit în acest oraş”, a susţinut Dan.

Bruiat de mașinile de gunoi

Nicușor Dan a fost din nou bruiat joi la conferința de presă susținută la intersecţia dintre strada Progresului cu strada Doctor Constantin Istrati. De data aceasta, de angajații Primăriei Sectorului 5, de pe mașinile de salubrizare, care au claxonat fără oprire, astfel încât candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei să nu se poată auzi. În intersecție era și un polițist local al Primăriei Sector 5, care nu a intervenit, deși liniștea publică a fost perturbată. Primăria Sectorului 5 este condusă de Daniel Florea (PSD).