Accident cu două persoane decedate, pe Centura de Nord

Trei persoane au fost rănite grav în urma unui accident violent, produs în urmă cu puțin timp pe Cenura de Nord a Craiovei. Potrivit oamenilor legii, este vorba de impactul frontal dintre un autoturism și un tir. În urma impactului, tirul s-a răsturnat pe marginea șoselei.

Polițiștii spun că accidentul a fost produs de șioferul autoturismului, care a intrat pe contrasens.

”Un bărbat care conducea un autoturism pe DN 65F, dinspre Isalnita, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu un tir. În urma impactului, tirul s-a rasturant in afara partii carosabile. Din pacate, in urma accidentului au decedat două persoane, conducatorul autoturismului si o femeie, pasager in aceeasi masina. O alta femeie, care era pasager in autoturism este incostienta”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

În acest moment, traficul în zonă este blocat.