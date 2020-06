Doi bărbați implicați în scandalul, de ieri, din comuna gorjeană Stănești au fost introduși în Centrul de Reținere și Atestare Preventivă al IPJ Gorj.

Polițiștii au intervenit duminică în comuna gorjeană Stănești, pentru a opri un scandal izbucnit între câțiva localnici. Unul dintre participanții la conflict a fost reținut, moment în care oamenii legii au fost apostrofați de cei care asistau la intervenție. Azi noapte și cel de-al doilea bărbat a fost prins și reținut.

Ieri un apel la 112 anunța un scandal în comuna Stănești. Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, reușind imobilizarea unui bărbat, moment în care, mai multe persoane au intervenit, pentru a-l scăpa.

Imediat, polițiștii, prezenți la fața locului, au solicitat sprijin, astfel încât, spre localitatea respectivă, au fost redirectionate echipaje de ordine publică și ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Unul dintre cei doi agresori are 23 de ani, iar celălalt are 28 de ani, ambii sunt din judetul Buzău.

Cercetările continuă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.