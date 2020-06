VIDEO: Troleibuz în flăcări în centrul Bucureștiului

Un troleibuz a luat foc in Centru. De competentă ce este administrația Firea. Eu nu imi aduc aminte de atât de multe incidente la RATB ca in aceste vremuri. Bucureşti, 2020! Pe timp de pace... Da, incompetența are si astfel de rezultate. Troleibuzele sunt vechi, neîntreținute, neverificate. Din fericire nu sunt victime. Acest incident este extrem, extrem de grav. La repeziciunea cu care s-a intins focul nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să fie călători inăuntru.