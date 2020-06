O crimă înfiorătoare a îngrozit o localitate din Olt. O tânără mamă și-a ucis fiica de 2 luni, exasperată, le-a spus aceasta anchetatorilor, de plânsul copilei. Crima s-a petrecut în după-amiaza zilei de joi, 4 iunie 2020. Femeia are cetățenie lituaniană și are o relație cu un bărbat din Stoenești, care în această perioadă se afla la muncă în Anglia.

Împreună au doi copii, un băiat de aproximativ 2 ani și o fetiță de 2 luni. Pe fetiță mama a omorât-o joi după-amiază, într-un acces de furie.

„Întrucât fiica ei în vârstă de 2 luni a început să plângă şi nu se oprea, s-a enervat şi a început să o zdruncine puternic, producându-i la nivelul creierului leziuni, ca urmare a lovirii creierului de cutia craniană“, a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa. Ceea ce i-a fost însă fatal micuței a fost fractura de coloană vertebrală pe care mama i-ar fi produs-o în momentul în care a așezat-o pe marginea patului și, practic, i-a rupt coloana. Femeia a fost reținută de procurori și urmază să fie propusă spre arestare.

Agresiune cu repetiție

În urmă cu trei săptămâni, copila ucisă a fost adusă la spitalul din Slatina, cu hematoame în zona capului. După mai multe investigații medicale, medicii de la spitalul slătinean au solicitat transferul la un spital din București, totodată anunțând și Poliția și DGASPC, tocmai pentru că se suspecta o agresiune asupra micuței. Femeia și copilul au ajuns la spitalul „Marie Curie“ din București, de unde autoritățile vor stabili când a fost externată și de ce externarea nu a afost adusă și la cunoștința DGASPC.

„Am fost anunţaţi de către spital, a fost informată şi poliţia, doar că s-a transferat la «Marie Curie», mama cu copilul. Am luat legătura cu primăria, pentru că mai era un copil de 3 ani în familie, ne-au trimis anchetă, declaraţia rudelor, a unchiului, că au grijă de copil. Am stabilit să ne anunţe instituţiile în momentul în care se pune problema externării din spital să evaluăm. Am fost anunţaţi aseară că de fapt s-a întors din nou în localitate. De regulă, culmea, «Marie Curie» ne anunţă când externează un astfel de copil. Acum vom evalua şi noi situaţia. Deja am solicitat un punct de vedere al primăriei, dacă se impune să preluăm copilul în centrul de primire în regim de urgenţă.“, a declarat directorul DGASPC Olt, Rădița Piroșca.