Pedeapsă cu suspendare pentru rănirea unui poliţist

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât să condamne un craiovean la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare. Este vorba de un bărbat care s-a urcat băut la volan şi a lovit un polițist cu mașina. Şoferul a fost prins de oamenii legii după ce au tras 24 de focuri de armă în aer și asupra mașinii. Iniţial, în mai 2019, inculpatul a fost condamnat cu executare.

Cercetările în acest dosar de ultraj au fost începute în septembrie 2015. Anchetatorii au reţinut că, în seara zilei de 13 septembrie 2015, o femeie a sunat la 112. A anunțat că, în parcarea blocului K21 din cartierul Sărarilor, mai multe persoane tulbură liniștea publică. De altfel, unul dintre scandalagii, ar fi înjurat-o pe femeie. În plus, i-a reproșat că nu este în stare să scoată mașina din parcare.

În urma anchetei s-a stabilit că, după ce a înjurat şoferiţa, bărbatul s-a urcat la volanul unei autoutilitare Mercedes și a condus pe strada Sărarilor. La intersecția cu Calea București a oprit la semafor. În același timp, în intersecție, pe culoarea roșie a semaforului, a intrat Loganul polițiștilor de la Secția 3, care răspunseseră la sesizarea făcută cu câteva minute în urmă.

Poliţişti înjuraţi de un şofer băut

În urma verificărilor s-a constatat că polițiștii circulau cu semnalale acustice și luminoase în funcțiune, dar și că au redus viteza atunci când au pătruns în intersecție. Procurorii craioveni spun că, atunci când a văzut că polițiștii trec pe roșu, inculpatul a scos capul pe geam și a început să-i înjure.

„Din poziția în care se afla, respectiv conducător al primului autovehicul aflat la semafor, B.A. a observat autospeciala de poliție și faptul că acesta a intrat în intersecție pe culoarea roșu. În aceste condiții, B.A. a ieșit cu capul pe geamul portierei și a început să le reproșeze polițiștilor această pretinsă încălcare a regulilor de circulație. Cu această ocazie, B.A. a adresat injurii și cuvinte vulgare polițiștilor, acestea fiind percepute în mod direct atât de cei trei polițiști din autospecială, cât și de martorul B.C.“, au precizat procurorii craioveni.

Mai departe, oamenii legii au oprit Loganul lângă autoutilitara condusă inculpat și au încercat să-l legitimeze. Cu acestă ocazie, polițiștii au observat că șoferul era băut, așa că i-au cerut să oprească motorul mașinii. Inculpatul a refuzat, iar când a încercat să fugă, a lovit un poliţist.

Şoferul fugar, prins cu 24 de focuri de armă

Poliţistul a fost lovit de maşina condusă de şoferul băut în timp ce încerca să scoată cheia din contact. Şoferul a reuşit să fugă, şi a urmat o urmărire până pe strada Eliza Opran, unde acesta are domiciliul. Bărbatul a fost prins de polițiști în momentul în care încerca să sară gardul în curtea locuinței sale.

Anchetatorii au mai re­ținut că oamenii legii au tras 24 de focuri de armă după șoferul băut. „Pe timpul urmăriri, cei trei poliţişti din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie au executat 24 de focuri cu armamentul din dotare în vederea opririi autovehiculului urmărit. Chiar dacă o parte din focuri au fost executate în plan vertical, iar o parte în direcţia autovehiculului urmărit, urmele de perforare ale caroseriei fiind identificate inclusiv cu ocazia cercetării la fața locului din 22.09.2015, B.A a refuzat să oprească autovehiculul“, au reținut procurorii craioveni.

După ce a fost prins, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pedeapsă cu suspendare la Curtea de Apel Craiova

Inculpatul a fost trimis în judecată în iunie 2016. Pe 23 mai, anul trecut, magistraţii de la Judecătoria Craiova l-au condamnat. Inculpatul a primit o pedeapsă de un an de închisoare pentru ultraj. Pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice a primit tot un an. După contopirea celor două pedepse, bărbatul a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu executare. Firma de asigurări la care era asigurată autoutilitara condusă de inculpat a fost obligată să achite poliţistului rănit suma de 35.000 de lei drept daune morale.

A urmat apelul, care s-a judecat la Curtea de Apel Craiova.

Instanţa a menţinut pedeapsa stabilită de Judecătoria Craiova şi a dispus suspendarea executării. În plus, inculpatul a fost obligat să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Craiova. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.