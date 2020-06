Atacați în trafic, în Craiovița Nouă

Un incident violent a avut loc în trafic, în acestă seară, în Cartierul Craiovița Nouă. Potrivit polițiștilor doljeni, trei persoane care se deplasau cu un autoturism au fost atacate în trafic. În timpul altercației, cele trei persoane au fost lovite, iar autoturismul în care se aflau a fost avariat.

Polițiștii doljeni susțin că fac cercetări pentru identificarea agresorilor.

”Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din Craiova a izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, care au gasit la fata locului trei persoane cu varste cuprinse intre 30 si 35 de ani, din Craiova. Acestea au sesizat faptul ca au fost oprite in trafic de un autoturism in care se aflau mai multe persoane care aveau asupra lor obiecte contondente. Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat faptul ca cele 3 persoane ar fi fost agresate fizic, fiind totodata provocate distrugeri ale autoturismului in care se aflau. Nici o persoana nu s-a deplasat la spital. În continuare, politistii efectueaza cercetari pentru depistarea tuturor persoanelor implicate”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

A fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire, amenințare, distrugere și tulburatea linistii și ordinii publice.