Olteni prinşi conducând sub influenţa alcoolului

Doi olteni au fost prinşi, ieri, conducând sub influenţa alcoolului, pe numele lor poliţiştii au întocmit dosare penale.

Pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Slatina, a fost depistat un bărbat, de 44 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot ieri, pe Drumul Județean 544, raza comunei Vădăstrița, a fost depistat un bărbat, de 37 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 1,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din cercetări s-a stabilit faptul că autoturismul i-a fost încredințat acestuia de către un bărbat, de 37 de ani, din comuna Vădăstrița.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui autovehicul unei persoane aflate sub influența alcoolului.