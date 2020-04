Craiova: Un chef cu 62 de persoane, destructurat cu forțele speciale. Amenzile au fost colosale

Importante forte de ordine au actionat in Craiova, in zona cunoscuta drept Balta Craiovita. In acea zona avea loc o petrecere la care erau zeci de participanti, desi suntem in plina situatie de urgenta.

„In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o adresa din zona Balta Craiovita, are loc o petrecere la care participa un numar mare de persoane. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie din cadrul Politiei Municipiului Craiova, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, jandarmi din cadrul IJJ Dolj si GMbJ Craiova, precum si militari”, informeaza Politia.

Amenzile au totalizat 131.000 de lei. Amenda medie este de 2.112 lei de persoana

Astfel, fortele de ordine au procedat la legitimarea si sanctionarea persoanelor identificate la locatia respectiva, fiind totodata dispuse masuri de dispersare a acestora.

In total, politistii au legitimat 62 de persoane, carora le-au fost aplicate 112 sanctiuni contraventionale, toate pentru incalcarea prevederilor ordonatelor militare.

Valoarea sanctiunilor aplicate este de 131.000 de lei. Dupa calculele GdS, amenda medie aplicata fiecarei persoane care a incalcat ordonantele militare este de 2.112 lei.

Fortele speciale au dispersat multimea adunata la o petrecere in Craiova (Sursa foto: babau.ro)

S-a ajuns la un numar aproape dublu de amenzi fata de numarul persoanelor prezente la petrecere, din cauza ca cei mai multi participanci au primit cate doua amenzi. Prima amenda a fost aplicata pentru ca au incalcat prevederile ordonantelor militare privind reuniunile de persoane. Cea de-a doua amenda a fost aplicata pentru ca au plecat de acasa fara declaratia pe propria raspundere care sa le permita deplasarea. Daca au avut declaratie, oricum nu era valabila, pentru ca s-au deplasat la o petrecere, nicidecum in locurile permise de ordonantele militare.