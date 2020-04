Gorj: Un barbat s-a mutilat cu cutitul, de fata cu Politia

Un barbat s-a mutilat cu cutitul, dupa ce politistii i-au cerut in mod repetat sa mearga la locuinta sa.

La data de 18 aprilie 2020, un bărbat de 45 de ani, din Rovinari, a fost legitimat de polițiști, pe stradă. Acesta era în stare de ebrietate, conform datelor furnizate de Politie. Polițiștii i-au solicitat de mai multe ori să meargă la locuința sa.

A scos cutitul si a inceput sa se mutileze

Bărbatul a scos un cuțit pe care îl avea asupra sa și și-a provocat răni superficiale în zona gâtului. Polițiștii i-au luat cuțitul, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la Sectia de Psihiatrie.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru port fără drept de obiecte periculoase și vătămare corporală.

De asemenea, polițiștii l-au sancționat pentru că nu avea declarație pe propria răspundere, conform Ordonanței Militare 3/2020 și pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice.

Pe perioada starii de urgenta, in Gorj au mai fost cazuri in care persoanele au procedat iesit din comun. Un barbat si-a plimbat prietenul in lant.