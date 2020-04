Înmormântată conform ordonanţei militare, deşi nu avea COVID-19

O femeie de 41 ani, din Vădăstrița, județul Olt, a decedat sâmbătă, 11 aprilie, în ambulanță, în drumul spre spitalul din Slatina. La necropsie i-au fost recoltate inclusiv probe pentru noul coronavirus. Rezultatul a fost negativ. Femeia a fost înhumată, în schimb, conform procedurii pentru pacienții bolnavi de COVID-19.

O comunitate întreagă a stat patru zile cu sufletul la gură, după ce Ioana Petcuci, o femeie în vârstă de 41 ani, a decedat sâmbătă, în ambulanță, pe drumul de la spitalul din Corabia către cel din Slatina. Femeia a făcut stop cardio-respiorator și nu a mai putut fi resuscitată. La necropsie i s-au recoltat inclusiv probe pentru noul coronavirus. Rezultatele au venit astăzi, la o zi de la înmormântare, și sunt negative.

Vestea că Ioana nu a avut COVID-19 îi liniștește doar pe consăteni, pentru că familia este nemângâiată.

Soţul vrea să depună plângere penală

Soțul femeii vrea să depună plângere penală, fiind convins că soția sa, care „nu a luat în viața ei o pastilă“, a murit din vina medicilor și nici măcar nu a putut fi înhumată după obicei. Marinel Petcuci suspectează că la mijloc este o septicemie și că aici a ajuns soția sa în urma unei intervenții chirurgicale suferite în urmă cu o lună la spitalul din Caracal. Nu a primit, nici la externare, dar nici la control, niciun tratament cu antibiotic.

Ioana Petcuci a murit la doar 41 de ani



„Nu mi-a dat decât bandaj, rivanol, betadină și atât. Nu mi-a dat antobiotice, nu mi-a dat nimic-nimic. La două săptămâni, nici atunci nu i-a dat nimic nenorocitul ăla de doctor, care a văzut ce-i acolo, când a fost la control“, a declarat soțul femeii, care spune că soția sa a dezvoltat, la o zi-două de la ultimul control (femeia a suferit o intervenție chirurgicală în zona anală) o infecție. „Am crezut că se curăță, că ea spunea că-i curge ceva de acolo. Dacă știam, îi dădeam eu antibiotic și acum era lângă mine și lângă copii“, a spus bărbatul.

A murit în ambulanță

Sâmbătă, femeii i s-a făcut rău, a leșinat, și-a revenit. A fost transportată cu ambulanța la spitalul din Corabia, deși ar fi cerut să nu fie chemată ambulanța, pentru că „acuma, cu Covid-ul ăsta, ăștia nu mă mai lasă“.

„A ajuns la Corabia, i-au făcut ăia o perfuzie acolo, cu salvarea, și a vrut să mi-o dea casă. A vomitat acolo și au zis – lasă, să-i mai punem o perfuzie. Și la urmă i-a spus – vă duceți la Slatina, că-i scade tensiunea, se agravează. Am văzut-o când a ieșit pe ușa spitalului, am văzut-o că se simțea foarte rău și asta mi-a fost, până m-oi duce după ea“, a mai spus bărbatul, relatând că la morga spitalului s-au rugat de personal să o îmbrace cu haine pe care le-au dus de acasă, însă au fost refuzați, pentru că protocolul pentru suspecții de COVID-19 spunea altceva.

„I-am spus: dom’ legist, îmbrăcați-o dumneavoastră și nu umblăm. După ce că a murit fără lumânare și în chinuri, nu m-au lăsat nici s-o-ngrop cum trebuie! Eu trebuia să fac nuntă la fată, în toamnă, și am făcut…“, a mai spus, în lacrimi, bărbatul.

Testul a ieşit negativ

Direcția de Sănătate Publică Olt a transmis, astăzi, că rezultatul pentru testul privind infecția cu noul coronavirus este negativ. „Deoarece decesul a survenit spontan și cu cauze necunoscute, s-a efectuat necropsia, în cadrul căreia s-au recoltat fragmente de tesuturi pentru cauze infecţioase, fragmente de organe pentru examenul histopatologic, probe inclusiv pentru infecţia cu noul coronavirus.

Testul pentru infecţia cu noul coronavirus a fost lucrat în cadrul laboratorului Institutului Cantacuzino Bucuresti, cu rezultat negativ“, a transmis DSP Olt.

Marinel Petcuci a declarat că va apela la un avocat și va depune plângere la parchet pentru a se cerceta cauzele morții soției sale, fiind convins că s-a greșit la intervenția chirurgicală.