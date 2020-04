Şpagă pentru ridicarea decedațiilor de la morgă la Spitalul din Suceava

„Iau de la fratele meu 100 de lei şi intru înăuntru, chiar după uşă, aveau o cutie de pantofi şi am pus acolo 2 de 50 ( n.r. două bancnote de 50 de lei). A pus capacul la cutie şi după îmi spune dacă nu vreau să fac o poză. Am zis că îmi face un favor, că nu am voie să fac poze. I-am făcut o poză tatălui meu, imediat a închis sacul, a pus capacul, suruburi, sigilat şi la maşină. (…) Bani pentru nimic la morgă. După ce că omul e supărat, vai de capul lui, îi mai iei şi bani. Pentru ce, nu ştiu. Să facă ce?“, a povestit Vasile Costeniuc.