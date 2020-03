California a emis ordinul ca toți locuitorii „să rămână acasă”

Statul american California le-a ordonat locuitorilor „să rămână acasă”, începând de joi după-amiază, în ceea ce se conturează drept una dintre cele mai stricte măsuri impuse de un stat american până în acum, potrivit FT.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a emis un ordin statal joi noapte. Acesta a estimat în timpul zilei de ieri că circa 56% dintre locuitorii statului vor fi infectaţi cu COVID-19 în următoarele opt săptămâni şi a cerut ajutor de 1 miliard de dolari de la guvernul federal pentru a gestiona evoluţia.

El a mai spus că se aşteaptă la o rată de spitalizare de 20%, ceea ce înseamnă că cel puţin 19.000 de persoane nu vor avea paturi de spital.

Toţi cei 40 de milioane de locuitori din statul California au primit ordin să rămână acasă pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

Statul este unul dintre cele mai afectate din SUA după Washington şi New York. Există acum 910 cazuri de coronavirus în California, inclusiv 19 decese.

New York are cel puţin 5.298 de cazuri, în timp ce Washingtonul are cel puţin 1.376 de cazuri confirmate.

California este cel mai populat stat american şi cea mai mare economie din SUA.

Valentina Grădinaru