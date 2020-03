Într-o comună din Olt, câțiva săteni fac ce nu reușesc încă instituțiile statului, identificându-i pe cetățenii veniți din Italia și anunțând Direcția de Sănătate Publică.

În comuna Dobrosloveni din județul Olt sunt în izolare la domiciliu opt persoane sosite din Italia. Niciuna nu a anunțat autoritățile de sosirea în țară, chiar dacă unii au venit chiar din Lombardia, zonă roșie încă dinainte ca întreaga Italie să intre în carantină. Oamenii au venit și continuă să vină cu autocarul sau cu mașinile personale. În doar câteva ore însă, se și trezesc la poartă cu persoane de la primărie, care îi anunță că nu mai pot ieși din gospodărie.

Spionii din sat

„Avem spionii noștri, peste tot, și nu scapă unul care vine. Am depistat și o fată care e căsătorită la Fărcașele și nu s-a dus acolo, a venit la mamă-sa, fără să anunțe pe nimeni. Am depistat-o și am trimis-o în izolare la domiciliu. Am izolat-o și pe mamă. Nu știu cum trec prin vamă, dar noi aflăm, pentru că avem împărțită comuna în zone și avem anumiți oameni care ne spun: vedeți că a apărut unul acolo. Până acum sunt vreo opt, sunt izolați, am asistenta comunitară…“, a declarant primarul Gheorghe Tudorașcu.

Oamenii sunt ajutați în această perioadă și, în cazul în care nu au rude, reprezentanții primăriei le fac inclusiv cumpărăturile.

„Plasa la poartă, banii-n pungă, le cumpărăm noi alimentele… Lista de alimente, organizat, și să trecem peste iufa asta“, a mai spus primarul, precizând că nu de la DSP au primit informațiile, circuitul fiind invers.

Primarul: „I-am pus piciorul în poartă“

Oamenii nu prea stau de bunăvoie în izolare, însă primăria nu le dă de ales, a mai spus primarul. „Am avut o cetățeancă venită din Italia cu concubinul și a făcut gălăgie. Am fost cu poliția și i-am pus piciorul în poartă. I-am spus: ăstea sunt condițiile, dacă nu, la carantină, dacă nu-ți convine să stai acasă! Zilnic sunt sunați, și de două-trei ori pe zi. Le-am spus să fie atenți și la voce, dacă sunt schimbări la voce, să nu fie răgușiți, să… Și sună când o asistentă comunitară, când asistentul social, adică să nu poarte discuții doar cu același om, să schimbe un pic și subiectele, să nu se simtă marginalizați. Pentru că și pentru ei e o trauma până la urmă, pentru că nu ei și-au dorit să fie așa. Însă nu a venit nimeni singur să anunțe. Să sperăm că așa vor face de acum încolo, or fi înțeles și ei că este foarte dificil. Se feresc și fug, și am încercat să-i facem să conștientizeze lucrul ăsta: „Gândește-te că ne-mbolnăvești pe toți și nu mori tu, scapi, dar rămânem toți izolați. Ce-ar fi să intre comuna-n carantină? Gândește-te la tine și la noi, pentru că toți trăim aici»“, a mai spus primarul.