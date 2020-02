Spărgători de bancomate, condamnaţi definitiv

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât să condamne definitiv trei bărbaţi, doi din Vulcan şi unul din Brăila, acuzaţi că au spart mai multe bancomate din Craiova, Filiaşi şi Târgu Jiu. Bancomatele au fost sparte de inculpaţi cu dispozitive tip „furculiţă“. Cei trei au fost prinşi în flagrant în octombrie 2017, în timp ce spărgeau un bancomat de pe Calea Bucureşti din Craiova. Bărbatul care confecţiona „furculiţele“ a primit o pedeapsă de trei ani şi şase luni de închisoare cu executare. Ceilalţi doi au fost condamnaţi la câte un an de închisoare cu suspendare.

Cercetările în acest dosar au fost începute de anchetatori în octombrie 2017, după o acţiune de prindere în flagrant. Cei trei inculpaţi au fost prinşi de oamenii legii în timp ce încercau să spargă un bancomat de pe Calea Bucureşti din Craiova.

Cercetările au fost preluate de procurorii doljeni, care au stabilit că cei trei au acţionat în mai multe localităţi din Dolj şi Gorj. Metoda de sustragere a banilor din bancomate era una destul de simplă, au stabilit anchetatorii.

„S.A. confecționa la domiciliul său dispozitive artizanale din metal și plastic tip „furculiță”, pe care inculpații le introduceau în bancomat prin fanta de eliberare a banilor, ce era forțată și lărgită cu o forfecuță. Odată introdus, dispozitivul reținea prin “agățare” sumele de bani solicitate de posesorii de carduri care doreau să facă retrageri din acel bancomat(…). În realitate, suma de bani era eliberată și contul debitat, însă banii erau opriți de „furculița” introdusă prin fanta de eliberare a acestora. După plecarea solicitantului, inculpații scoteau dispozitivul din bancomat împreună cu sumele de bani astfel reținute. La fiecare „acțiune”, inculpații aveau asupra lor mai multe „furculițe”, astfel că operau la mai multe bancomate simultan“, au reţinut anchetatorii.

În total, procurorii doljeni au probat 13 spargeri de bancomate.

Unul condamnat cu executare, doi cu suspendare

Cei trei inculpaţi au fost trimişi în judecată în noiembrie 2017. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, care s-a pronunţat în iulie, anul trecut.

Bărbatul care confecţiona „furculiţele“ a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare. În plus, acestuia i-a fost interzis să intre în Craiova pe o perioadă de trei ani. Ceilalţi doi au fost condamnaţi la câte un an de închisoare cu suspendare.

Instanţa a constatat că inculpaţii au achitat prejudiciile cauzate BCR, UniCredit, Alpha Bank, Piraeus, Raiffeisen, BRD şi Bancpost.

A urmat apelul, iar marţi, pe 25 februarie, Curtea de Apel Craiova a dat o sentinţă definitivă în acest dosar. Instanţa a respins apelurile inculpaţilor, aşa că aceştia rămân cu pedepsele stabilite de Tribunalul Dolj. „Respinge, ca nefondate, apelurile. Deduce detenţia, în continuare, la zi, cu privire la inculpatul Stănescu Aurel“, se arată în hotărârea instanţei.

Spărgători de bancomate, condamnaţi definitiv

Aceiaşi inculpaţi au fost condamnaţi definitiv într-un dosar asemănător în aprilie 2019. În acest dosar, cei trei inculpaţi au fost acuzaţi că au spart mai multe bancomate din Târgu Jiu.

Iniţial, La Tribunalul Gorj, unul dintre inculpaţi a fost condamnat la trei ani şi șase luni de închisoare cu executare. Ceilalţi doi au au fost condamnaţi la un an, respectiv zece luni de închisoare cu suspendare. În plus, inculpaţii au fost obligaţi să achite băncilor păgubite sumele de bani sustrase, în total 8.060 de lei. În plus, inculpaţii au fost obligaţi să achite 675 de euro, costurile de reparaţie şi repunere în funcţiune a bancomatelor deteriorate. În aprilie 2019, Curtea de Apel Craiova a majorat pedepsele inculpaţilor. Primul a fost condamnat la patru ani şi șase luni de închisoare, iar ceilalţi doi inculpaţi au primit câte un an şi şase luni de închisoare cu suspendare.

Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.

Judecaţi pentru furturi şi la Arad

Cei trei inculpaţi au fost trimişi în judecată într-un dosar de furt în septembrie, anul trecut. Acest dosar se află pe rolul Judecătoriei Arad. Printre părţile vătămate se numără Patria Bank, Banca Transilvania, Alpha Bank, First Bank şi Intesa Sanpaolo Bank.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 3 martie. Inculpaţii sunt acuzaţi de furt calificat, tentativă de furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat.