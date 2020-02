Coronavirusul în Italia: A fost raportat al patrulea deces

Un bătrân în vârstă de 84 de ani din Bergamo a murit din cauza coronaviruslui, numărul deceselor provocate de infecție ajungând astfel la 4 în Italia, cel mai mare focar după Asia, scrie Le Repubblica. Autoritățile din Italia au luat măsuri dure în ultimele 48 de ore pentru a preveni răspândirea coronavirusului, potrivit hotnews.

Astfel, în unele orașe au fost închise restaurantele, școlile și cafenelele, meciurile de fotbal s-ar putea juca fără spectatori, iar celebrul Carnaval de la Veneția a fost anulat. În același timp, statele vecine au început să dispună și ele măsuri de prevenție, astfel încât Austria a decis să suspende călătoriile cu trenul, pentru câteva ore, din cauza unor suspiciuni privind infectarea a doi pasageri.

UPDATE 12.45: Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi cere suspendarea simulărilor din martie, de teama coronavirusului

UPDATE 12.30: Directorul Aeroportului Internaţional Iaşi, Cătălin Bulgariu a declarat că începând de luni un terminal va fi alocat special pasagerilor care vin din Italia.

„Îi vom procesa prin terminalul T1 astfel încât să nu existe riscul de îmbolnăvire a celorlalţi pasageri care vin din alte zone ale lumii. Din acest punct de vedere vom adopta măsurile luate de comun acord cu DSP. Procesarea în terminalul T1 înseamnă inclusiv controlul epidemiologic efectuat de DSP cu ajutorul a doi doctori.”, a declarat directorul Aeroportului citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, deciziile dacă pasagerii vor fi lăsaţi să plece acasă sau dacă vor trebui să stea în carantină vor reveni medicilor epidemiologi de la Direcţia de Sănătate Publică Iaşi.

UPDATE 12.03: Deși televiziunea de stat din Iran a transmis luni că 12 persoane au murit din cauza infecției din totalul de 47 de cazuri, agenția semioficială de presă ILNA publică un bilanț cu totul diferit. Astfel, în total, cel puțin 50 de persoane au decedat din cauza coronavirusului, notează Guardian.

UPDATE 11.35: Potrivit Reuters, UE nu ia încă în calcul suspendarea călătoriilor în spațiul Schengen, însă pregătește planuri în eventualitatea unui astfel de scenariu. ”În ce privește diverse scenarii, cum ar fi acela al unei suspendări coordonate în Schengen, nu vom face asta deocamdată, dar lucrăm la diferite planuri”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, într-o conferință de presă, la Bruxelles. Președintele Comisiei Europene a transmis luni un mesaj, pe twitter, însă nu a făcut niciun fel de referire la astfel de măsuri de restricție.

În condițiile în care numărul cazurilor de infecții cu coronavirus crește, sănătatea publică este prioritatea numărul unu, a transmis, luni, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Că este vorba despre Europa, China sau alte zone, comunitatea internațională trebuie să fie solidară. Europa este aici să joace un rol important, a mai spus ea.

#Coronavirus As cases continue to rise, public health is the number one priority. Whether it be boosting preparedness in Europe, in China or elsewhere, the international community must work together. Europe is here to play a leading role. #COVID19italia