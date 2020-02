Atac armat în Germania: Bilanțul morților a ajuns la 9 persoane

Nouă persoane au murit și alte câteva au fost grav rănite miercuri noaptea în orașul Hanau, din apropierea Frankfurtului, în două atacuri armate, anunță Mediafax.

Principalul suspect al atacurilor a fost găsit mort în locuința sa. Poliția din Hanau a anunțat într-o postare pe Twitter că anchetatorii l-au găsit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat în locuința sa din oraș. Alături de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informații.



Poliția a confirmat că au fost mai multe victime în urma incidentului produs, miercuri seară, în orașul Hanau situat în apropiere de Frankfurt.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL