O femeie, de 38 de ani, din localitatea olteană Șerbănești, a părăsit Spitalul de Boli Infecțiose Craiova, luni, 10 februarie 2020, unde se afla internată cu doi dintre cei șapte copii ai săi. La câteva ore, pentru că starea de sănătate a unuia dintre micuți s-a agravat, a ajuns cu o ambulanță la spitalul din Slatina.

Situația femeii este una greu de închipuit. Mama celor șapte copii are 38 ani, iar din vara anului trecut este văduvă, soțul fiind răpus de tuberculoză. Condițiile de trai pe care le oferă copiilor (cel mai mic are opt luni, cel mai mare, 13 ani) sunt greu de închipuit, surse de la nivelul localității dezvăluind că familia a fost ajutată și în trecut, dar că nu a dovedit că îi poate îngriji pe cei mici, risipind mare parte din bunurile puse la dispoziție de comunitate.

Cum s-au întâmplat lucrurile

Cu trei săptămâni în urmă, Primăria Șerbănești a anunțat Protecția Copilului, iar mama și cei șapte copii au ajuns la spitalul din Craiova, pentru evaluare medicală, având în vedere antecedentele de boală din familie. „Acum trei săptămâni ne-a contactat Primăria Șerbănești că este un caz, o familie, șapte copii, tatăl decedat de TBC. Am trimis acum trei săptămâni la Șerbănești o echipă, au evaluat situația socială, au luat legătura și cu medicul de familie, și, în urma evaluării, de comun accord cu medicul de familie, am stabilit să facem o evaluare din punct de vedere al suspiciunii de TBC pentru toți copiii. Am luat legătura cu Spitalul de Boli Infecțioase Craiova, cu DSP-ul, cu Ambulanța, și acum trei săptămâni, împreună cu mama, am programat admiterea copiilor acolo“, a declarat directorul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Olt, Rădița Piroșca

Mama, ataşată de copii, dar condiţiile de trai nu sunt tocmai bune

Piroşca a precizat că mama nu poate să aibă grijă de cei şapte copii. „Am purtat permanent legătura telefonică cu medicul curant al copiilor, și săptămâna trecută medicul curant ne-a sunat că pentru cinci copii au făcut toată evaluarea și că va dispune externarea, doi dintre copii urmând să mai rămână pentru investigații mai amănunțite, alături de mamă, în spital. Am trimis o echipă formată din psiholog și educator la spital, am discutat și cu mama, și cu medicul curant de acolo, și pentru că acasă condițiile nu corespundeau nevoilor copiilor și nu exista o persoană care să aibă grijă de ei, am dispus pentru cei cinci copii o măsură de protecție temporară, urmând ca la externarea mamei cu cei doi copii, împreună cu autoritatea tutelară de la domiciliu, cu mama și specialiștii din Direcție să luăm cea mai bună măsură pentru copii. Mama este atașată de copii, îi îngrijește, dar condițiile de trai nu sunt tocmai bune, și, așa cum spunea şi medicul specialist, și reprezentanții spitalului, e clar că e depășită de situație. Nu poate să îngrijească şapte copii“, a declarat directorul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Olt, Rădița Piroșca.

A fugit din spital, s-a întors de unde a fugit

Perspectiva ca toți copiii să-i fie luați din grijă a înspăimântat-o, cel mai probabil, pe mamă, care a fugit, pur și simplu, din spital cu cei doi copii mai mici, cel de opt luni şi cel de doi ani. După câteva ore însă, starea unuia dintre ei s-a înrăutățit, așa că femeia a sunat la 112 și a ajuns cu o ambulanță la Spitalul Județean de Urgență Slatina, de unde, în cursul dimineții de marți, 11 februarie 2020, a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova, din care plecase.



Unul dintre copiii aflați în evaluare ar putea avea TBC, au fost concluziile preliminare ale medicilor, care însă nu au încheiat evaluarea. Cert este că femeia, deşi a dovedit atașament față de copii, nu-i va putea îngriji pe toți șapte foarte curând.



„N-aș vrea să mă antepronunț. Teoretic, pentru copiii pentru care se recomandă tratament e posibil să fie o măsură temporară, fără decăderea din drepturile părintești a mamei, pentru a superviza medicația și a oferi toate condițiile pentru ca organismul să se poată însănătoși, pentru copiii mici. Cu spijinul autorităților locale și a familiei lărgite, copiii mari ar putea să rămână alături de mamă. Este, însă, tot o posibilitate la nivel teoretic, dar este posibil și ca toți copiii să rămână cu măsură de protecție. N-aș putea să spun că toți copiii vor merge alături de mamă, oricât ar fi interesată, până când condițiile de trai nu se schimbă și până nu ne asigurăm că va fi sprijinită de cineva. Or, cel puțin până se îndeplinesc aceste condiții pentru copiii care au nevoie de tratament și de o supraveghere specializată din punct de vedere medical, nu cred că vom lăsa copiii în familie. Vom decide și vom lua o măsură în interesul copiilor“, a mai spus directorul DGASPC.