UPDATE: Copiii din Dăbuleni, băgaţi în spital de un dezinfectant puternic

UPDATE: 13:45: Reprezentantul firmei care a efectuat curăţenia: „Folosim Surfanios Premium importat din Franţa. Nu s-a depăşit doza. S-a evaporat în aer din cauza căldurii, iar copiilor le-a venit rău

Firma cu care Liceul „Constantin Brâncoveanu” are contract pentru curăţenie se numeşte Soroli SRL şi este din localitate. Este o mică afacere de familie. Olivian Cristuinea, reprezentantul firmei, a declarat pentru GdS: „Substanţa pe care o folosim se numeşte Surfanios Premium. Am cumpărat-o de pe internet, de la o firmă care o importă din Franţa. Are toate avizele necesare, nu s-a depăşit doza recomandată – cu confirmat cei de la ISU. Aseară, după ce au plecat elevii, s-a făcut curăţenie. În prospect scrie că îşi pierde efectul după o oră. Probabil nu a avut timp să se usuce complet. În încăperea respectivă au o sobă, iar azi dimineaţă au băgat la greu lemne. Era o căldură excesivă şi elevii s-au plâns. Probabil, din cauza căldurii, substanţa s-a evaporat în aer. Combinat cu efectul căldurii excesive, elevilor le-a venit rău. Nu este nici un fel de problemă, pentru că noi nu folosim pentru prima dată această substanţă”

UPDATE 13.36 : Ce substanţă s-a folosit pentru dezinfectarea sălii de curs.

Substanţa folosită pentru dezinfectarea sălii de curs în urma varicelei este SURFANIOS Premium, un detergent dezinfectant pentru pavimente, suprafete si dispozitive medicale.

Dezinfectanţii Anios se pot utiliza cu încredere în blocurile operatoare, în creşe, grădiniţe, în cabinete medicale indiferent de specificul acestora, fiind destinate inclusiv saloanelor de tatuaje şi de body piercing pentru diferite suprafete.

Detergentul folosit la dezinfectarea sălii de curs.

Informaţia ne-a fost dată de reprezentanţii firmei care au făcut dezinfectarea clasei

UPDATE 13.17 Opt elevi vor fi transportaţi la spitalul din Craiova.

„Starea lor s-a îmbunătățit după perfuzii. Copiii vor face investigații suplimentare la SJU Craiova, unde deja mai este o elevă adusă tot din Dăbuleni „a mai spus directorul adjunct.

UPDATE 13.11: Eleva ajunsă la SJU Craiova este într-o stare gravă, se află în camera de resuscitare în acest moment.

UPDATE 12.39: Care este diagnosticul elevilor:

Alți cinci copii sunt perfuzaţi la spitalul din Dăbuleni. Încă trei copii așteaptă sa fie investigaţi.

„Elevii prezintă stări de vomă și dureri abdominale. Starea de rău a apărut la ora de educaţie fizică și sport. Este posibil ca elevii sa ajungă la SJU Craiova. Rămâne ca părinții sa își dea acordul.

Diagnosticul este intoxicație cu o substanță necunoscută. Ieri a fost făcută dezinfecție în școală cu o firma „a declarat Adriana Cojocaru director adjunct al Liceuui Constantin Brâncoveanu, Dăbuleni.

UPDATE 12.50: O elevă din Dăbuleni a ajuns cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

Nouă elevi de clasa a IV-a din oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj, au fost transportaţi în această dimineaţă, la spitalul din localitate, cu stări greaţă, vomă, iritaţii ale căilor respiratorii, după ce clasa în care învăţau a fost dezinfectată în urma varicelei. Copiilor li se acordă primul ajutor la spitalul din Dăbuleni.

Potrivit primelor informaţii oferite de ISU Dolj, nouă copiii din clasa a IV-a au prezentat stări de greață, vomă, iritații ale căilor respiratorii și sau deplasat la spitalul din Dăbuleni. La faţa locului se deplasează o autospecială de victime multiple și o ambulanta SAJ cu medic. Ar fi vorba de un dezinfectant în urma varicelei.

Copiilor li se acordă primul ajutor medical de cadrele medicale de la spitalul din Dăbuleni și după o evaluare se va stabili dacă vor fi transportați la Craiova.