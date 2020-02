O fetiţă de 18 luni a fost salvată de poliţiştii ucraineni, după ce părinți beți, au lăsat-o pe stradă singură timp de cinci ore, cu un biberon în carea avea ceai și vodcă, potrivit The Sun.



Nastya a fost găsită desculță într-un cărucior murdar la marginea oraşului Lutsk, din nord-vestul Ucrainei. Copilul a fost găsit la o distanță de un kilometru de o zonă de locuințe sociale unde locuia împreună cu mama și tatăl ei.

Rapoartele spun că părinții au părăsit-o Nastya pe o potecă pustie în timpul unei plimbări.

Copilul a fost expus la temperaturi de + 2C timp de cinci ore înainte ca plânsul ei disperat să fie auzit de un trecător.

Bărbatul, care s-a dovedit vecin al familiei, a dus-o pe fată înapoi la cămin și i-a înmânat-o nașei sale, Natalia.

Natalia a spus presei locale: „Am fost șocată s-o văd pe Nastya purtând doar un tricou și pantaloni. Picioarele goale erau albastre de frig. Când am deschis sticla și am adulmecat-o, am simțit mirosul puternic de vodcă.”

Fetiţa a ajuns la spital

Conform rapoartelor, sticla fetei conținea ceai amestecat cu votcă, care era folosit de părinții ei pentru a o culca.

Nașa a hrănit-o pe Nastya și a chemat poliția. Ofițerii au dus copilul la spital, unde a fost examinată și diagnosticată cu pneumonie.

Tetyana Yatsyshyna, un medic de la Spitalul regional de boli infecțioase din Lutsk, a declarat: „Starea fetei este moderată. O radiografie a arătat că are pneumonie.

Părinţii au fost găsiţi într-o cafenea

La o oră după spitalizarea lui Nastya, poliția și-a găsit părinții lângă o benzinărie.

Un polițist a spus: „Am aflat unde se află părinții de la unul dintre partenerii lor de băut. I-am găsit într-o cafenea de lângă o benzinărie. Au fost foarte beți și au spus că ‘au uitat’de copil.

De asemenea, nu și-au putut aminti unde și când au văzut fata pentru ultima dată”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru neîndeplinirea îndatoririlor parentale împotriva cuplului și le-a raportat serviciilor sociale locale. Dacă cei doi sunt găsiți vinovați riscă să-și petreacă următorii cinci ani în închisoare.

Fedir Shulgan, șeful serviciilor locale de protecție a copiilor a spus: „Am aflat despre familie abia recent după ce am primit un raport al poliției. Vom lua măsurile care se impun”.