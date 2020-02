Ministrul Transporturilor: Sunt 22 de drumuri naţionale închise

„La ora 8.00 s-a ridicat Codul roşu. Noi am avut ieri seara un comandament, toată noaptea am stat în contact cu toate echipele noastre din ţară. (…) Am o situaţie de comandament care se prezintă în felul următor: avem 22 de drumuri naţionale închise, în continuare mai sunt patru drumuri cu circulaţia îngreunată. De asemenea, avem 35 de trenuri care sunt în acest moment staţionate, pentru că nu pot să se deplaseze pe anumite linii, fiindcă au căzut foarte mulţi copaci. Se intervine şi după ce se curăţă linia se vor deplasa. Avem o singură linie închisă în zona Vatra Dornei, zona Ilva Mică. Acolo am intervenit sunt copaci căzuţi, linia este închisă”, a precizat Bode la Parlament, potrivit Agerpres.