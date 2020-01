Face puşcărie pentru lovirea unui poliţist

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât, marţi, să condamne la doi ani şi trei luni de închisoare un bărbat de 27 de ani, din comuna Drănic. Bărbatul a fost acuzat că a lovit cu picioarele un poliţist, chiar în autospeciala oamenilor legii. Tot marţi, bărbatul a fost ridicat şi dus în penitenciar de poliţişti.

Cercetările în acest dosar de ultraj au fost începute de procurorii din Segarcea în martie, anul trecut. Anchetatorii au reţinut că, în noaptea de 29 spre 30 martie 2019, trei poliţişti din Valea Stanciului au fost chemaţi să aplaneze un scandal în comună. Scandalul era provocat de un bărbat din Drănic, care intrase în casă peste fosta concubină.

De la scandal la ultraj a fost decât un pas, au susţinut oamenii legii.

„Au pătruns în curte (poliţiştii – n.r.), iar când au ajuns în fața ușii de la camera unde se afla inculpatul și fosta concubină, persoana vătămată a strigat tare „Poliția”. Au pătruns în cameră și i-au comunicat inculpatului motivul prezenței lor în acel loc. Cu toate acestea, la vederea polițiștilor, inculpatul a devenit violent. A început să-i amenințe și să le adreseze injurii, motiv pentru care au luat hotărârea să-l imobilizeze și să-l conducă la sediul postului de poliție. Inculpatul s-a opus cu înverșunare imobilizării sale, a continuat să fie violent, și dată fiind constituția atletică a acestuia, cei trei polițiști au reușit cu greu să-l imobilizeze, reușind într-un final să-i pună cătușele la mâini în partea din față“, au reţinut anchetatorii.

Poliţist lovit cu picioarele în maşină

Scandalul a continuat şi pe drum către postul de poliţie din comună.

„Pe parcursul deplasării, inculpatul s-a manifestat în continuare violent. La un moment dat a lovit-o pe persoana vătămată printre scaunele din față, de două ori, foarte puternic cu piciorul în spate în dreptul coloanei vertebrale. Tot cu piciorul, inculpatul a lovit de 2-3 ori maneta schimbătorului de viteză, motiv pentru care persoana vătămată a condus cu viteză redusă și aplecată asupra volanului, pentru a nu îi fi pusă viața în pericol. La postul de poliție, inculpatul s-a manifestat în continuare violent. A lovit cu piciorul plafoniera, maneta ștergătoarelor de parbriz, un buton de comandă aflat pe volan, aducându-le în stare de neîntrebuințare“, au mai precizat oamenii legii.

Bărbatul s-a calmat abia după ce la postul de poliţie a ajuns un echipaj de jandarmi.

În final, anchetatorii au reţinut că, pe parcursul cercetărilor, inculpatul nu şi-a recunoscut faptele. A susţinut că nu și-a dat seama că vreunul dintre cei trei este polițist. Asta deşi, atunci când au intrat în cameră, poliţiştii au strigat în gura mare „Poliţia“.

„Inculpatul a mai invocat că nu i s-a prezentat vreo legitimație, așa cum ar fi fost regulamentar. De altfel, dată fiind reacția violentă și imediată a inculpatului la adresa acestora, era imposibil ca vreunul dintre ei să-i mai prezinte legitimația, așa cum pretinde inculpatul“, au mai reţinut oamenii legii.

Face puşcărie pentru lovirea unui poliţist

Inculpatul a fost trimis în judecată în aprilie, anul trecut. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Segarcea, instanţă care s-a pronunţat pe 22 august.

Bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare pentru ultraj şi la trei luni pentru distrugere.

Pedepsele au fost contopite cu unele mai vechi, cu suspendare, primite de acelaşi inculpat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În final, doljeanul a fost condamnat la doi ani şi trei luni de închisoare cu executare. În plus, bărbatul a fost obligat să achite IPJ Dolj suma de 1.036 de lei.

A urmat apelul, iar marţi, Curtea de Apel Craiova a dat o sentinţă definitivă în acest dosar. Instanţa a respins apelul inculpatului, aşa că acesta trebuie să execute pedeapsa stabilită de Judecătoria Segarcea.

Bărbatul a fost arestat preventiv şi la domiciliu de pe 2 aprilie 2019 şi până la data pronunţării sentinţei.

A ajuns în penitenciar

Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, în cursul zilei de marţi, bărbatul a fost ridicat şi dus în penitenciar. „Poliţiştii din cadrul Poliției Oraşului Segarcea au depistat, în comuna Drănic, un tânăr de 27 de ani, din localitate. Pe numele acestuia, instanţa de judecată a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Cel în cauză a fost încarcerat de poliţişti în penitenciar“, au precizat poliţiştii doljeni pentru GdS.