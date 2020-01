Cinci persoane au fost rănite, una fiind în stare critică, după ce o camionetă a intrat, ieri seară, într-un magazin Starbucks din Illinois, potrivit CBS Chicago. Impactul a făcut ca clădirea să se prăbușească.



Maqazinul s-a prăbuşit

Magazinul se află în McHenry, Illinois, la aproximativ 55 de mile nord-vest de Chicago.

Poliția a spus că șoferul unei camionete Dodge Ram a pierdut controlul vehiculului și a lovit iniţial o altă maşină după care s-a izbit de clădire.

Una dintre persoane a fost scoasă de sub camionetă



Purtătorul de cuvânt al poliției McHenry, Patrick Polidori, a declarat pentru The Associated Press că șoferul și patru persoane din interiorul cafenelei au fost rănite. O persoană a fost scoasă de sub camionetă.

„Vă rugăm să ne rugăm pentru răniți din acest accident”, a spus primarul McHenry, Wayne Jett. Cauza accidentului este în curs de cercetare, potrivit CBS News.