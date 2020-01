Mircea Beuran va fi audiat în cazul femeii arse

Medicul Mircea Beuran este aşteptat vineri, la Poliţia Capitalei, pentru a fi audiat în cazul femeii arse în timpul unei intervenţii chirurgicale la Spitalul Floreasca.



El va fi audiat şi în cazul altui pacient care a fost victima unui incident similar în luna martie a anului trecut. Miercuri au fost audiaţi medici şi asistenţi care au participat la intervenţia chirurgicală.

Femeia de 66 ani, cu diagnostic de cancer pancreatic, a fost operată în 22 decembrie la Spitalul Floreasca, din cauza unei hemoragii. Ea a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului, focul fiind provocat de folosirea unui bisturiu electric, în condiţiile în care pentru dezinfectarea tegumentelor fusese folosit un biocid pe bază de alcool. În 29 decembrie, femeia a decedat.

Concluziile Corpului de Control al MS

Ancheta Corpului de Control al MS a relevat că nu există indicii care să confirme alergia pacientei la iod, alergie care a determinat decizia de utilizare a altui biocid decât a celor obişnuite, respectiv a unuia inflamabil. şi că protocolul atipic de aseptizare a câmpului unui pacient de pe masa de operaţie a fost folosit de zeci de ori de medicul Mircea Beuran. Totodată, produsul incriminat apare în referatele acestuia ca fiind folosit în mod curent. “Betadină în cantităţi foarte mici, clorhexidrină nu am văzut şi am verificat balanţa pe un an întreg”, a spus şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat, Maria Comana. De asemenea, în echipa operatorie s-a preferat să se intervină cu un medic rezident, apoi cu un medic specialist veniţi de acasă, în loc să intervină echipa de medici primari care erau de gardă în spital.

În urma incidentului, Mircea Beruan a fost demis de la conducerea Secţiei de chirurgie lll de la Spitalul Floreasca, dar şi de la conducerea comisiei de specialitate de la Ministerul Sănătăţii.

Un alt pacient ars

În urma acestui scandal s-a aflat şi despre cazul altui pacient, un bărbat de 66 ani care a fost victima unui incident similar, dar care a supravieţuit.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 desfăşoară urmărirea penală in rem în cazul celor doi pacienţi care au suferit arsuri în timpul unor operaţii la Spitalul Floreasca. Astfel, în cazul femeii care a murit se fac cercetări, din 30 decembrie, pentru ucidere din culpă, iar în cazul bărbatului operat şi ars în luna martie 2019 – pentru vătămare corporală din culpă.