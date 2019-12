Timișorenii au venit la Slatina să-și plângă morții

O ipoteză lansată cu 13 ani în urmă, conform căreia 27 de morți de la Timișoara au fost arși la Slatina înainte de căderea lui Nicolae Ceaușescu, aduce în județul Olt, an de an, rudele eroilor martiri. În acest an au venit mai mulți ca niciodată.

La 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, o delegație mai numeroasă ca niciodată a venit, sâmbătă, 21 decembrie 2019, la Slatina, pentru a comemora morții căzuți la Revoluție. Îi aduce, de aproape 13 ani, o ipoteză lansată de un revoluționar slătinean, Constantin Soare, care spune că în decembrie 1989 a ajuns la Slatina într-o mașină încărcată cu morții Timișoarei, rănit fiind, în stare de inconștiență.

A ajuns din întâmplare la Staina

S-a dezmeticit la Spitalul Județean Slatina, unde mașina a ajuns din întâmplare, pentru că pe drum s-a defectat și a fost tractată de o alta, în care de asemenea se transportau cadavre. Așa se face, spune revoluționarul Constantin Soare, că 27 de morți ar fi fost arși în incineratorul de la școala de miliție folosit pentru materialele de reformă, cea de-a doua mașină ajungând la crematoriul Cenușa din București. Asta după ce anterior s-ar fi încercat arderea lor la spitalul din Slatina, însă s-a decis că nu e posibil. Acela ar fi fost momentul în care Constantin Soare „s-a trezit din morți“ și ajutat de o cunoștință din spital, care l-a recunoscut, ar fi reușit să plece.

Varianta slătineanului nu a fost niciodată certificată de autorități, în ciuda memoriilor care au ajuns, de-a lungul anilor, la multe instituții, în schimb rudele morților de la Timișoara au început să creadă atunci când au pus cap la cap informațiile pe care le cunoșteau. Unul dintre ei este Ioan Bânciu, cel care și-a pierdut, în 1989, soția, care a căzut răpusă de gloanțe în brațele sale. Timișoreanul și-a adus pentru prima dată la Slatina și cei patru nepoți, copiii copiilor pe care pe atunci tinerii soți Bânciu îi lăsaseră singuri acasă și plecaseră să prosteze în centru.

A venit cu nepoții la Slatina



”Ăsta este adevărul, dar încă ne opresc în continuare. Am spus tot ce s-a-ntâmplat despre acești morți în Timișoara. Am venit pentru prima dată cu nepoțeii mei. Sunt convins că în viitorul viitorului acești nepoței o să lupte pentru aflarea adevărului despre Revoluției și-o să-l găsim, până la urmă“, a declarat timișoreanul.



Pentru sufletele celor morți pentru libertate în urmă cu 30 de ani s-au împărțit bucate și candele la troița din fața Casei Tineretului, închinată memoriei revoluționarilor din 1989, delegația de la Timișoara venind de asemenea însoțită de un preot care a oficiat o slujbă religioasă. S-au cântat, de asemenea, colinde, pentru cei patru nepoți ai lui Ioan Bânciu fiind momente împresionante, aceștia fiind prezenți pentru prima dată. La eveniment au participat și mai mulți revoluționari din Olt, dar și de la Constanța, de asemenea depunând o coroană de flori o delegație a USR Olt.