Activitatea în parchete, judecătorii și tribunale a fost afectată ieri, 18 decembrie 2019, pentru mai mult de o oră, de greva spontană a grefierilor, generată de măsura adoptată în comisia Camerei Deputaților prin care se propune anularea pensiilor de serviciu ale grefierilor.

În fața Tribunalul Olt, grefierii au ieșit după ora 10.30, după ce în țară colegii s-au mobilizat și au anunțat proteste similar. „Este un protest spontan, vizavi de legea de abrogare a pensiei de serviciu. A nu se confunda cu pensia specială, noi nu suntem pe pensia specială, noi suntem cu pensie de serviciu, pe care am obținut-o ca o compensație pentru interdicțiile pe care le avem, alături de magistrați. Avem interdicția de a desfășura orice fel de altă activitate. Eu nu pot să mă duc nici la asociația de proprietari, să fiu administrator, președinte, sau vice sau… Eu am interdicție la orice. Noi nu cumulăm pensia cu salariul, n-avem treabă, eu nu pot să mă duc să lucrez în altă parte. Nu sunt pensii speciale. Eu până la 60 de ani nu pot să ies și numai dacă am 25 de ani de activitate continuă în justiție o primesc, altfel nu“, au ținut grefierii să explice lucrurile care nu se cunosc despre așa-zisele „pensii speciale“ de care s-ar bucura.

Un alt mit este acela că valoarea pensiei ar depăşi salariul în plată. Grefierii spun că nici vorbă de așa ceva, pensia de serviciu reprezintă aproximativ 80% din salariu. În cifre absolute, pensia nu ar depăși 5.000 de lei, cei mai mulți dintre grefierii pensionați de curând încasând, de fapt, pensii în jur de puțin peste 3.000 de lei, au mai spus grefierii.

„Plec dimineața la lucru și mă mai întorc a doua zi“

Nu doar că sumele pe care le-ar putea încasa în viitor le sunt puse în pericol, ci și drepturile actuale. Grefierii spun că orele suplimentare nu pot fi compensate cu timp liber, iar de plată nici nu poate fi vorba, pentru că există un deficit major de personal din această categorie la instanțe.

„Mi se întâmplă să plec dimineața de acasă și să mă întorc a doua zi. Sau să plec noaptea, să fiu chemată de acasă – hai că e arestare. Și a doua zi intru în ședință. Nu pot să-mi iau orele suplimentare libere pentru că n-avem personal care să acopere ședințele de judecată. Luăm salariul din luna respectivă. Nu vă mai spun că mie mi-a plafonat salariul. Noi niciodată n-am recuperat. Au fost oameni care au avut o lună întreagă ore suplimentare, ar fi trebuit să-și ia al 13-lea salariu, a spus unul dintre grefieri.

Grefier: Sunt dosare și de 200 de volume, nu mai zic că n-am un lift, car pe scări, sunt la haltere

„Sporurile sunt suspendate. Acum ne spun că toate sporurile sunt incluse în salariu, dar eu nu le regăsesc. Dacă sporurile mele nu trebuie să depășească 30% și eu am 25% spor de vechime, 20% spor de fidelitate și am mai rămas doar cu cel de toxicitate… Pot să vă spun, am și boli profesionale care nu sunt recunoscute. Eu am făcut TBC, am rămas cu rinite alergice, am bronșectazie. (…) Sunt dosare și de 200 de volume, nu mai zic că n-am un lift, car pe scări, sunt la haltere. Și, plus de asta, am înțeles că nu se mai dau de acum încolo. Adică cel care iese astăzi o ia, iar pentru cel de mâine nu o mai dau“, a mai spus grefieriul.

Aceleași nemulțumiri le-au exprimat și grefierii de la Judecătoria Slatina, iar proteste spontane s-au desfășurat și în celelalte orașe ale județului, la instanțele de judecată, unde pe timpul protestului, care a durat între o oră și o oră și jumătate, s-a suspendat activitatea și la registratură și arhive, asigurându-se doar ședințele urgente și cele deja începute la ora începerii acestor proteste.