Cazuri cutremuratoare, in comuna doljeana Plenita. In curtea unui barbat a fost gasita o batrana partial carbonizata, informeaza Politia. Iar in casa aceluiasi barbat a fost gasita mama acestuia, decedata in conditii suspecte.

Sambata, in jurul orei 11.30, polițiști din cadrul Secției 7 Politie Rurală Plenita au fost sesizați de un bărbat. Localnicul a sesizat că vecina sa a fost găsită parțial carbonizată, in curtea unui bărbat din Plenita.

La fata locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul sectiei. Cazul cu femeia arsa s-a confirmat. Politistii au constatat că o femeie de 83 de ani, din localitate a fost găsită decedata. Femeia era parțial carbonizată si se afla in curtea unui bărbat de 43 de ani, din Plenita.

Barbatul se afla in acest moment în custodia poliției.

In urma cu multi ani, un caz similar cu o femeie carbonizata s-a produs la Desa. In acel caz femeia a ars de vie in propria locuinta.

O alta femeie era moarta in casa barbatului

De asemenea, in urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că în locuința bărbatului a fost găsită mama acestuia, de 65 de ani, decedată. Urmând ca, in urma efectuării necropsiei sa se stabileasca cu exactitate cauza decesului.

Avand in vedere cele constatate, cercetările au fost preluate o echipa complexă. Echipa este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.