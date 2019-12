Doi cerşetori români au murit de frig în Italia

Doi români fără locuinţă, care trăiau pe străzi în Italia, au murit de frig. În ultimele nopţi, şi în Peninsulă mercurul din termometre a coborât sub zero grade Celsius. Temperaturilor scăzute le-au căzut victime doi bărbaţi de origine română care trăiau sub cerul liber, potrivit virgilio.it.

Primul a fost găsit mort joi dis-de-dimineaţă, într-un cartier de la periferia oraşului Milano. Bărbatul, care se deplasa într-un scaun cu rotile, avea 64 de ani şi se numea Tudor Nica. El a fost găsit fără suflare de câteva persoane care se îndreptau spre metroul lângă a cărui intrare se adăpostea de câţiva ani. Medicii chemaţi în ajutor nu au putut face nimic pentru bărbatul care era mort de câteva ore. Acesta nu avea asupra lui nici bani, nici documente, doar un celular vechi şi câteva ţigări. Identificarea a fost făcută după câteva ore, cu ajutorul asistenţilor sociali ai primăriei, scrie virgilio.it. Aceştia au explicat că şi „în februarie 2019, din cauza problemelor de sănătate, a fost internat o lună într-un adăpost al primăriei, dar a plecat de acolo brusc“.

Reprezentantul Direcţiei de Servicii Sociale din Milano a declarat presei că în zilele anterioare decesului românul a refuzat să vorbească cu echipajul care vroia să-l ducă la azilul de noapte al primăriei. Acesta a mai precizat că, în 2016, bărbatul s-a întors în România cu ajutorul unei asociaţii, dar a revenit în Italia la scurtă vreme, şi că „recent începuse să-şi dorească iar să se întoarcă acasă, dar nu ştim cât de adevărat era ceea ce spunea”.

Găsit mort pe bancă în gară

Al doilea român mort de frig a fost găsit azi-dimineaţă, pe o bancă din gara localităţii Tortona, în provincia Alessandria. Carabinerii şi medicii chemaţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care îşi pierduse viaţa din cauza hipotermiei. Numele acestuia nu a fost comunicat presei, dar pare să fie vorba tot de un bărbat de origine română, în vârstă de 48 de ani. Acesta a mai fost văzut şi alte dăţi dormind în acelaşi loc, sub cerul liber, deşi există chiar lângă gară un adăpost pentru oamenii fară locuinţă.