O trecere neregulamentară a curmat vieţile unei copile şi a tatălui său

O trecere neregulamentară şi o clipă fatală, într-o dimineaţă în care Mariana ar fi trebuit să înceapă o nouă săptămână de şcoală.

Luni dimineaţă, copila urma să ajungă la căminul Liceului Tehnologic Auto, unde era elevă în clasa a IX-a. Soarta a decis altfel. Viaţa Marianei şi cea a tatălui său, Cătălin, au fost curmate brusc, la fel ca visul fetei de a-şi depăşi condiţia. Cei doi au fost loviţi de o maşină la Pieleşti. Poliţia spune că traversaseră strada neregulamentar. Nu au mai putut fi evitaţi.

O fată micuţă, dar foarte inimoasă

Mariana era elevă la Liceul Tehnologic Auto din Craiova din clasa a VII-a. Managerul unităţii şcolare, Georgică Bercea, spune că, în dimineaţa accidentului, fata urma să ajungă la cămin. Locuia acolo de lunea până vinerea. La sfârşit de săptămână, mergea acasă, la Viişoara, în comuna Drăgoteşti. Nu avea nicio absenţă. Familia ei avea o situaţie grea, iar copila îşi dorea să înveţe o meserie şi să îşi croiască un drum mai bun în viaţă.

Era o mână de om, tare micuţă. „Ai fi zis că are şapte ani“, spune dirigintele clasei, Sorin Popescu, vizibil afectat. Profesorul abia reuşeşte să lege două vorbe. Priveşte în gol. „Ne dădea săru-mâna…“. El a aflat primul din şcoală că Mariana era victima îngrozitorului accident. I-a citit numele şi, deşi nu voia să creadă, şi-a dat seama că este vorba despre ea, ştiind zona din care obişnuia să vină spre şcoală. Tatăl şi fiica veneau la Craiova cu autobuzul sau cu ocazie. „Poate că acolo avea staţie autobuzul, nu ştim de ce erau exact acolo, cu ce au venit”, adaugă dirigintele fetei. Spune că Mariana, aşa micuţă, era plină de viaţă. Mai mult, ea era cea care îşi motiva tatăl. „Îi spunea hai să facem asta, sau asta…“.

Fata mai are o soră mai mică. Şi ea a fost înscrisă la aceeaşi unitate de învăţământ, dar nu îi plăcea. „Nu voia să mai vină. Poate că acesta a fost norocul ei“, spune Sorin Popescu. Altfel, ar fi putut să fie alături de Mariana şi tatăl lor luni dimineaţă.

Lupta unui copil pentru o viaţă mai bună

Mariana era singura fată din întreaga clasă. Urma şcoala profesională, specializarea electricieni de joasă tensiune. Spunea că vrea să înveţe o meserie. Familia ei avea o situaţie precară şi îşi dorea să îşi depăşească propria condiţie.

„Provine dintr-o familie cu probleme sociale, dar unită. Tatăl venea des la liceu, ca să se intereseze în privinţa situaţiei ei şcolare. Şi ea era o elevă foarte conştiicioasă. Era la învăţământul profesional şi acolo ei primesc şi nişte bănuţi. Ţinea foarte mult de ei. Era interesată de acea bursă, dar şi de actul educaţional. Nu avea nicio absenţă. Era cuminte şi în cămin. Nu lipsea de la programul specific, nici de la masă“, povesteşte Georgică Bercea. Directorul unităţii şi-o aminteşte pe Mariana ca pe fata micuţă, dar foarte inimoasă. Fiind şi singura fată într-o clasă de băieţi, era foarte ocrotită de colegi. „Ţineau mult la ea. Toţi copiii, dar şi noi, profesorii, suntem în stare de şoc“, a mărturisit managerul Liceului Auto.

„Marea supărare e că am încercat să ajutăm un copil, dar destinul a decis altfel“, a mai spus acesta. Georgică Bercea cunoştea bine situaţia fetei, ştia că Mariana locuia într-o căsuţă din comuna Drăgoteşti, ba chiar a fost şi la familie acasă.

„Ştiţi, uneori încerci să faci ceva ca să fie mai bine. Vii la şcoală, faci eforturi, încerci să îţi depăşeşti condiţia, dar altceva îţi e scris…”, a mai putut adăuga profesorul Sorin Popescu.

Rămase fără ajutor

Mama fetei şi sora mai mică au rămas fără sprijin. Am aflat de la directorul liceului la care fata învăţa că mama are ceva probleme de sănătate şi nu lucrează. Cele două nu au nici rude apropiate care le-ar putea ajuta. Bărbatul lucra la o firmă din Craiova de un an şi ceva. Fusese un pas înainte pentru familie să obţină acest post, spune primarul comunei Drăgoteşti, Dumitru Dincă: „Era o familie necăjită. De când se angajase el la Craiova, le era un pic mai bine“.

Primăria comunei va încerca să le ajute pe mamă şi fetiţă cu tot ce pot, spune edilul: „Stăm destul de prost cu bugetul, dar le vom sprijini pentru înmormântare. Nu prea au rude apropiate, bunicul a decedat, bunica este şi ea într-o situaţie grea. Mama are un frate, dar şi el are o situaţie precară. Ce vom putea face pentru ele, vom face, le vom acorda ajutorul de urgenţă, ajutor social“.