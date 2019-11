Un scandalagiu, împuşcat în curtea unei secţii de votare

Un scandalagiu de 30 de ani a fost împuşcat în curtea secţiei de votare numărul 523 din comuna prahoveană Drăgăneasa.

„Mai multe persoane, aflate în stare de ebrietate, au intrat în curtea grădiniței din localitatea Drăgăneasa, unde este amplasată secția de votare. Aceştia au manifestat acte de violență împotriva polițistului aflat în serviciul de pază. A fost nevoie de folosirea armamentului, unul dintre agresori, cel care era și cel mai violent. Acesta a fost rănit și transportat la spital. În prezent se află în afara oricărui pericol”, se arată în comunicatul poliţiei.

În sprijinul polițistului care a procedat conform legii, a intervenit o grupă din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Prahova, care a rămas în dispozitiv și pe timpul nopții.

Individul era însoțit de încă alți 4 bărbați, și ei aflați în stare avansată de ebrietate. Aceştia au fugit, însă au fost identificați Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Procurorul a dispus începerea urmăririi penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice față de doi suspecți, printre care și cel rănit, urmând ca în cursul zilei de astăzi să extindă cercetările și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și atac asupra secției de vot. Suspectul rănit se află sub pază la spital, iar celălalt este reținut. Totodată, se continuă cercetările și cu privire la alte șapte persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice”, se arată într-un comunicat de presă al poliției.