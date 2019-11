Managerul SJU Craiova, demis pe baza unei cereri false

Eugen Georgescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, a fost „eroul” unei farse.

Pe 15 noiembrie, managerul a primit pe pe faxul unității un ordin, prin care i se comunica faptul că i-a încetat contractul de management, ca urmare a unei cereri de demisie. Potrivit IPJ Dolj, în aceeaşi zi, Georgescu a făcut o reclamaţie prin care anunţa că cineva a făcut cererea de demisie, în fals şi în numele său.

În cauză, poliţiştii au demarat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. La finalizarea cercetărilor, dosarul penal urmează să fie înaintat unității de parchet cu propunerile corespunzătoare. GdS a încercat să obţină un punct de vedere de la Ministerul Sănătăţii pentru a afla cum a fost posibil ca directorul unui spital să fie demis pe baza unei cereri false. Din păcate nu am primit încă un răspuns.