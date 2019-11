Tânără din Craiova, agresată de doi controlori RAT

Poliţiştii doljeni sunt în căutarea a doi controlori ai RAT SRL Craiova, acuzaţi că au lovit, scuipat şi înjurat o tânără. Motivul ar fi fost acela că tânăra îşi uitase abonamentul acasă.

Victima controlorilor a postat pe o reţea de socializare cele întâmplate. „Neavând abonamentul şi nici buletinul la mine, am căzut de acord să sun pe cineva de acasă, să îmi trimită o poză cu buletinul pentru verificări. M-au reţinut în autobuz până la staţia Madona Dudu, deşi destinaţia mea era Liceul Sanitar. Când am coborât, au început să-mi ceară bani pentru un bilet cu supra-taxă. Mi s-au adresat cu „fă”, m-au jignit într-un mod foarte urât şi m-au scuipat. Când am început să filmez, femeia m-a împins, lovit şi tras de păr. Nu vreau ca acestă umilinţă să se repete cuiva sau să treaca neobservată”, a scris tânăra.

Poliţiştii fac cercetări

Reprezentanţii IPJ Dolj au explicat că, luni seara, tânăra s-a prezentat la Secţia 1 şi a sesizat că a fost agresată de controlorii RAT Craiova.

„În cursul zilei de ieri, polițiștii Secției 1 Politie Craiova au fost sesizați de o tânără de 18 ani, cu privire la faptul că aceasta a fost agresata și jignita de un bărbat și o femeie, care făceau parte dintr-o echipa de control ce acționa pe traseul de deplasare al unui autobuz din Craiova.

În cauza, polițiștii au deschis o anchetă în vederea lămuririi stării de fapt și a identificării tuturor persoanelor implicate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, au precizat oamenii legii.

Conducerea RAT îşi cere scuze

Întrebaţi despre acest incident, reprezentanţii RAT Craiova au precizat pentru Gazeta de Sud că cei doi controlori vor fi cercetaţi disciplinar. „Ne delimităm de genul acesta de comportament și ne cerem scuze călătorilor pentru asemenea ieșiri. Persoanele implicate în respectiva altercație vor face obiectul unei cercetări disciplinare și vor fi sancționate conform Regulamentului de Ordine Interioară”, au precizat reprezentanţii RAT SRL Craiova.