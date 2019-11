Traficanți de droguri, prinși când primeau un colet în valoare de 100.000 de euro

DIICOT și Poliția au prins două persoane dintr-o grupare ce aducea cocaină și ecstasy din Spania, droguri care urmau a fi vândute în cluburile din București și Ilfov, potrivit unui comunicat de presă al Direcției.

Traficanții de droguri au fost prinși în flagrant joi după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conținea 4.601 comprimate de Ecstasy și 383 de grame de cocaină.

Valoarea de piață a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro.

Față de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT– Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 zile, iar inculpatul C. I.-V. a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, mai precizează DIICOT.